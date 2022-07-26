За вальсом, музыкой и настроением приходят на «Летние вечера»

Раз в неделю в парке собираются те, кому «за 50». Не просто посидеть на лавочке или поговорить о том, о сём, а потанцевать!

Удивительная атмосфера царит в Парке Победы, что у дома молодёжи во Владивостоке, по средам вечером – с 18 до 20 часов. Здесь звучит живая музыка, танцуют и стар, и млад… Вот такие они, «Летние вечера в парке 50+». Так называется акция, задуманная активистами некоммерческих организаций ещё в «допандемийные» времена. Кстати, и реализовывать её начали тогда же, до коронавируса. Причём победное шествие акции началось не как оно обычно бывает – из краевого центра и по краю, а наоборот. Восемь округов – от Михайловки до Большого Камня – стали теми площадками, на которых проект реализовывался и становился невероятно популярным. Суть акции «Летние вечера в парке 50+» очень проста. Раз в неделю в парке собираются те, кому «за 50». Не просто посидеть на лавочке или поговорить о том, о сём, а потанцевать! Причём иногда для собравшихся звучала музыка под фонограмму, а иногда выступали и местные творческие коллективы – народные ансамбли, вокалисты. И под живую музыку танцевать было просто замечательно! Это ведь только кажется, что пожилые люди не любят танцев. Вспомнить молодость, неспешно покружившись в валь- се или медленном танго, – что может быть прекраснее? Проект оказался настолько популярным в крае, что его было решено перенести и во Владивосток. И здесь он тоже нашёл свою аудиторию и постоянных посетителей. – Акция прошла уже четыре раза – причём в любую погоду, – рассказала Наталья Кокорева, руководитель автономной не- коммерческой организации «ЦСО «Родные люди». – Он нацелен на продление активного долголетия пожилых приморцев, и свою задачу успешно выполняет. В течение двух часов у нас множество активностей здесь, живая музыка от творческих коллективов, выступления гостей, конкурсы… И даже появилась рубрика «С любовью от внуков», ведь многие наши постоянные участники приходят сюда с внуками – и юные владивостокцы поют и танцуют для своих дедушек и бабушек. Да, постоянных участников уже немало, я не зря сказала, что проект проходит в любую погоду, ведь люди идут, не глядя, морось на улице или даже дождь. Нашим «50+» здесь нравится! Местом расположения танцплощадки под открытым небом для людей серебряного возраста стал Парк Победы. Сюда каждую среду к 18 часам приходят совсем ещё не старые люди – мужчины и женщины, чтобы пройти тур вальса или танго, а то и просто двигаться под музыку в своём стиле – ведь от участников акции не требуется суперумений, главное – чтобы им было весело, приятно, тепло на душе и комфортно. Чтобы вечер среды прошёл не у телевизора, а в активном движении. – Я хожу сюда, на эти вечера, каждую среду, – говорит 87-летний Зигмунд Хшановский. – Здесь удивительно тёплая атмосфера, как в клубе друзей. Прекрасная музыка, с нами проводят танцевальную разминку, для нас играют творческие коллективы – уже и духовой оркестр был, и цыганский ансамбль даже! Я в молодости такой твист танцевал – куда там нынешним молодым! А теперь вот вальс, например, с удовольствием. В следующую среду у нас будет тематический вечер – ко Дню ВМФ. Все в тельняшках придём! И вы приходите! У нас такое тут настроение! Любовь БЕРЧАНСКАЯ

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