Авиагруппу S7 ждут серьезные перемены

Как рассказала «Ведомостям» старший вице-президент S7 Group Татьяна ФИЛЕВА, в отношениях с контрагентами ничего не изменится, все договоры будут перезаключены на одну авиакомпанию: «Абсолютно ничего не изменится и для пассажиров. Наоборот, им станет немного проще, все рейсы будут выполняться под одним кодом – S7, у «Глобуса» как отдельной авиакомпании свой код – GH», - сказала г-жа Филева.