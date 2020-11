Автовладельцы с ноября начнут получать новые документы

Хорошо ли защищена новая "ксива" и почувствуют ли водители какие-то перемены?

Хорошо ли защищена новая «ксива» и почувствуют ли водители какие-то перемены? C 1 ноября новые автомобили станут получать электронные паспорта транспортного средства вместо привычных бумажных. Часть производителей готова перейти на них уже в сентябре. «Известия» разбирались, какие плюсы у нового формата, хорошо ли защищен такой паспорт и почувствуют ли перемены автовладельцы. Сентябрьский урожай Первая очередь производителей, готовых оформлять электронные ПТС, была определена на совещании в Минпромторге под председательством замминистра Александра Морозова. В их числе АвтоВАЗ, российские подразделения Mercedes-Benz, Mazda, Haval, Ford, производители прицепов «ЧП Сеспель» и «МЗ Тонар», производитель дорожно-строительной техники «Бецема». Причем некоторые компании еще не распространили новый порядок на весь свой модельный рад. Источник «Известий» в одной из российских компаний-производителей объяснил, что ЭПТС удобнее тестировать на ограниченном объеме автомобилей. Оставшиеся отечественные производители полностью перейдут на ЭПТС в октябре, сообщает разработчик — АО «Электронный паспорт», часть госкорпорации Ростех. С 1 ноября бумажных паспортов больше не будет — на выпускаемые в России и ввозимые в страну автомобили начнут оформлять только электронные паспорта. Глава компании — администратора системы электронных паспортов транспортного средства (ПТС) — о том, кто будет заниматься их оформлением, что делать владельцам уже зарегистрированных автомобилей и с какими сложностями может быть связан переходный период Запуск электронных ПТС планировали еще год назад, но подготовка заняла больше времени, чем предполагалось. Группа компаний «Рольф» заключила договор с АО «Электронный паспорт», получила цифровые подписи и установила защищенный канал связи в дилерских центрах. В ноябре 2018 года началось тестирование, а первый автомобиль с электронным ПТС — им стал кроссовер Mazda CX-9 — был продан в марте следующего года. В июле Группа ГАЗ стала первым производителем коммерческих автомобилей, начавшим оформлять ЭПТС. В настоящее время количество оформленных электронных паспортов превысило 2000 штук. Что изменится для автовладельцев? Нововведение не сильно изменит привычный процесс покупки автомобиля. Теперь покупатель машины не получит на руки бумажный паспорт транспортного средства. Номер оформленного вместо него электронного документа будет внесен в договор купли-продажи, а после того, как автомобиль встанет на учет — и в свидетельстве о регистрации транспортного средства. СТС по-прежнему нужно возить с собой и предъявлять инспектору ГИБДД. Для того чтобы оформить полис ОСАГО на машину, потребуются упомянутый договор купли-продажи и распечатанная выписка из ЭПТС. Полная и достоверная история Главный плюс ЭПТС — полная и достоверная информация о конкретном автомобиле. Размер электронного документа, в отличие от его бумажной версии, не ограничен, поэтому в него можно вносить значительные объемы информации — ОТТС, сведения об автомобиле, внесенных в его конструкцию изменениях, данные об оплате утилизационного сбора, государственной регистрации, страховке. Позже в ЭПТС будут отметки о прохождении техосмотра, ДТП и ремонтах. По сути, продавец не сможет ни скрутить пробег, ни скрыть ДТП или серьезный ремонт. «Помните карту в поликлинике, которую постоянно теряют в регистратуре, из нее выпадают прививки, а здесь ничего не потеряется, всё переведено в электронный режим. Электронный паспорт может в перспективе превратиться в единый документ автовладельца», — рассказал «Известиям» автоэксперт и главный редактор радиостанции «Автодор» Антон Чуйкин. В помощь беспилотникам ЭПТС уже называют российским аналогом систем Carfax и Autocheck, содержащих историю эксплуатации миллионов автомобилей. Кроме того, его данные смогут стать основой для единой телематической информационной платформы. Как ожидается, новый сервис заработает в 2022 году и будет бесплатным при условии, что автовладельцы согласятся на передачу телематических данных. То есть помимо дорожной информации, система будет получать сведения непосредственно об автомобилях, их состоянии и характере движения. Такой массив данных в перспективе может использоваться для сопровождения на дорогах беспилотного транспорта. Степени защиты Электронный ПТС, замена мотора и автоматическое продление номеров. Как теперь поставить автомобиль на учет? Хорошо ли защищены данные в системе ЭПТС? Представители АО «Электронный паспорт» рассказали «Известиям», что к ней предъявляются такие же требования, что и ко всем государственным информационным системам. Поэтому она защищена по высокому уровню K-1. Существование ЭПТС и его статус каждый автовладелец всегда может проверить на сайте www.elpts.ru по номеру паспорта или VIN-номеру автомобиля. Поначалу сведения об автомобиле вносят вручную, но позже система ЭПТС будет автоматически подтягивать информацию по VIN-номеру. В будущем не потребуется и распечатанная выписка для страховщика — он получит все необходимые сведения из электронного паспорта через государственную Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Автоматизация упростит большинство процессов, связанных с оформлением автомобиля, но главное — не позволит внести в систему ложные сведения, например, занизить мощность двигателя. Причем каждое изменение в паспорте требует электронной подписи, так что потом легко будет установить, кто его внес. «Доступ к данной информации получат только органы власти: регистрационные отделы ГИБДД, ФНС, а также судебные приставы — частным лицам информация предоставляться не будет. Даже сами изготовители ЭПТС не смогут узнать сведения о государственном оформлении машины и об изменениях, которые в процессе эксплуатации вносились в документ», — рассказал «Известиям» директор департамента финансовых услуг ГК «АвтоСпецЦентр» Дмитрий Мольков. Клуб анонимных автолюбителей Согласно Федеральному закону «О персональных данных», сведения о владельце автомобиля могут быть указаны только с его согласия. Система в любом случае зафиксирует количество собственников автомобиля, пусть и без полной информации о них. Гипотетически это позволит избежать разглашения лишних данных, но в то же время, считают некоторые эксперты, может оказаться на руку угонщикам, решившим похитить новый автомобиль по пути из автосалона. Бумага всё стерпит Эффект от внедрения электронных паспортов транспортного средства будет ощутим не сразу. Количество документов нового формата напрямую зависит от совокупных продаж автомобилей, мотоциклов, грузовиков и автобусов, а российский рынок после роста перешел к отрицательным результатам. Те, кто купил или купит автомобиль до 1 ноября 2019 года, продолжат ездить с обычными ПТС, хотя для таких автовладельцев предусмотрена добровольная замена бумаги на электронный паспорт. По прогнозами АО «ГЛОНАСС», в течение 5–7 лет доля транспортных средств с ЭПТС достигнет 70%. Антон Чуйкин менее оптимистичен. «Надо понимать, что перевод паспортов старых автомобилей в электронный формат — совершенно неподъемный труд. При среднем возрасте российского автомобильного парка 11–12 лет полное его обновление займет лет тридцать. Вот вам и окончательная дата, когда электронные паспорта будут введены на всех уровнях», — рассказал эксперт. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter