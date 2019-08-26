Автовладельцы с ноября начнут получать новые документы

Запуск электронных ПТС планировали еще год назад, но подготовка заняла больше времени, чем предполагалось. Группа компаний «Рольф» заключила договор с АО «Электронный паспорт», получила цифровые подписи и установила защищенный канал связи в дилерских центрах. В ноябре 2018 года началось тестирование, а первый автомобиль с электронным ПТС — им стал кроссовер Mazda CX-9 — был продан в марте следующего года. В июле Группа ГАЗ стала первым производителем коммерческих автомобилей, начавшим оформлять ЭПТС. В настоящее время количество оформленных электронных паспортов превысило 2000 штук.