В Приморье заповедные морские акватории очищают от северокорейских шхун

26 августа выброшенную во время тайфуна "Кроса" на берег бухты Астафьева северокорейскую шхуну вывели за акваторию Дальневосточного морского заповедника в Приморье

Совместными усилиями сотрудников Дальневосточного морского заповедника, ЗАО «Востокбункер» и служащих Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю выброшенную на берег бухты Астафьева корейскую шхуну вывели за заповедную акваторию, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Дальневосточного морского заповденика. Руководство заповедника выражает особую благодарность за сотрудничество в общем деле сохранения уникальной природы биосферного государственного природного заповедника ЗАО «Востокбункер» и Пограничному управления ФСБ по Приморскому краю. Напомним, что рыболовецкую лодку КНДР, которую штормом выбросило на побережье бухты Астафьева в середине августа, инспекторы оперативно обнесли бонными заграждениями, а содержимое лодки было обработано сорбентами для предотвращения возможного загрязнения. Возле шхуны была организована охрана, о происшествии поставлены в известность погрануправление, полиция и администрация Хасанского района. Засилье северокорейских рыбацких лодок у берегов Приморья уже не первый год создает проблему особо охраняемым природным территориям. Практически каждый сезон во время тайфунов корейские шхуны выбрасывает на берега Приморья, в том числе в заповедные бухты. Журнал "Дальневосточный капитал"

