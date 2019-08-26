Во Владивостоке первый инклюзивный фестиваль "Без границ" собрал 3 тысячи зрителей

На другой площадке работу совсем юных горожан с особенностями здоровья и взрослых жителей Владивостока представил руководитель общественной организации «Благое дело» Геннадий Андропов. "Очень хорошее, живое и трогательное получилось мероприятие, которое, конечно же, нужно развивать дальше и делать ежегодным. Очень важно, чтобы люди могли реализовывать себя и в творчестве, и других направлениях. Нам удалось показать, что люди с инвалидностью имеют огромный потенциал и ничем не отличаются, а зачастую и превосходят здоровых людей энергией, талантом и активной жизненной позицией", - рассказал Геннадий Антропов журналу "Дальневосточный капитал".