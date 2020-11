Во Владивостоке первый инклюзивный фестиваль "Без границ" собрал 3 тысячи зрителей

24 августа на Спортивной набережной Владивостока прошел фестиваль "Без границ"

24 августа на Спортивной набережной Владивостока прошел фестиваль "Без границ" Его организатором выступила администрация Владивостока. Мероприятие объединило свыше 3 тысяч жителей и гостей краевого центра. Основную программу представили общественные организации инвалидов города, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока. Такой инклюзивный фестиваль в краевом центре проходит впервые. Общественные организации инвалидов «Благое дело», «Милосердие», общества слабовидящих и слабослышащих, а также многие другие представили своё творчество и провели мастер-классы для всех желающих. «Гостей фестиваля обучали языку жестов, мастерству сопровождения инвалидов с нарушением зрения, а также основам электроники, художественным техникам монотипия и многому другому», - рассказал Андрей Вишня, начальник управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока, которое и выступает организатором фестиваля. Для гостей подготовили также спортивные игры, развлечения и яркий инклюзивный концерт. «Очень рады, что администрация города организовала такой большой фестиваль. Это прекрасная возможность заявить о себе, рассказать о том, что мы делаем и чем помогаем другим», - рассказал Эдуард Ахтырцев, организатор одной из локальных площадок, где обучали основам радиоэлектроники, руководитель общественной организации инвалидов с заболеванием крови «Милосердие» . На другой площадке работу совсем юных горожан с особенностями здоровья и взрослых жителей Владивостока представил руководитель общественной организации «Благое дело» Геннадий Андропов. "Очень хорошее, живое и трогательное получилось мероприятие, которое, конечно же, нужно развивать дальше и делать ежегодным. Очень важно, чтобы люди могли реализовывать себя и в творчестве, и других направлениях. Нам удалось показать, что люди с инвалидностью имеют огромный потенциал и ничем не отличаются, а зачастую и превосходят здоровых людей энергией, талантом и активной жизненной позицией", - рассказал Геннадий Антропов журналу "Дальневосточный капитал". Завершился фестиваль показом короткометражных фильмов, посвящённых теме объединения общества и устранения разобщённости между инвалидами и людьми без ограничений по здоровью. Журнал "Дальневосточный капитал"

