Россияне поощряют выдачу карманных денег

60,36% опрошенных родителей обсуждают с детьми семейный бюджет. 84,32% выдают карманные деньги, при этом 71,58% детей стали получать их в 7-10 лет. Чаще всего карманные деньги выдаются просто так (38,1%). За хорошие отметки деньги получает 20,4% детей, за оказание помощи по дому- 19,4%, в виде подарков на праздники - 11,1%, и по другим причинам -11,1%. Основная часть опрошенных представителей взрослого населения страны (40,35%) выдает своим чадам на карманные расходы ежемесячно в среднем от 500 до 1000 рублей. 31,58% - меньше 500 рублей в месяц, 21,05% - больше 1000, но меньше 3000 рублей. 5,26% родителей выдают на карманные расходы более 3000 рублей в месяц.