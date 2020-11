Финансовая грамотность детей растет с каждым годом

Финансовая грамотность детей растет с каждым годом Интересное исследование на тему финансового воспитания детей провели эксперты банка Хоум Кредит. Респондентами стали более 800 родителей со всей России, возраст детей которых ограничивался 18 годами. Результаты опроса показали, что россияне поощряют выдачу карманных денег, но считают необходимым «детские» траты контролировать по-взрослому, сообщает газета «Золотой Рог». Ответы опрошенных участников исследования систематизировались по возрастным группам детей: до 4-х лет, 4-6 лет, 7-12 лет и 13-18 лет. Число вопросов, обсуждаемых с родителями, возрастало в зависимости от возрастной группы, в которую вошел их ребенок. Дети до 4-х лет Не смотря на то, что подавляющее большинство родителей (78,57%) планируют заниматься финансовым воспитанием ребенка, когда он подрастет, практически все (98,57%) не видят ничего предосудительного выдавать малышам карманные деньги. 37,14% собираются выдавать их просто так, 24,29% - за хорошие отметки, 17,14% - за помощь по дому, 21,43% - по иным причинам. Дети в возрасте 4-6 лет 38,21% опрошенных родителей обсуждают финансовые вопросы с детьми, достигшим возраста 4-6 лет. 88,62% считают правильным выдавать карманные деньги: 33,9% - просто так, 16,5% - за хорошие отметки, 31,2% - за помощь по дому, 18,3% - по другим причинам. Более половины опрошенных детей данной возрастной группы ( 53,66%) - уже задают вопросы о деньгах. При этом, 87,8% детей уже понимают, что деньги являются результатом труда. Несмотря на юный возраст, практически половина детей опрошенных дошкольников уже имеет опыт самостоятельной оплаты покупок в магазинах (49,59%). А 60,16% родителей рассказали о том, что их ребенок уже начал копить: на игрушки (41,9%), сладости (8,1%), подарки близким или друзьям (2,7%) и другие финансовые цели (47,3%). Дети в возрасте 7-12 лет Большая часть взрослых респондентов (59,76%) считают, что их дети обладают достаточными для своего возраста знаниями о финансовой грамотности. 60,36% опрошенных родителей обсуждают с детьми семейный бюджет. 84,32% выдают карманные деньги, при этом 71,58% детей стали получать их в 7-10 лет. Чаще всего карманные деньги выдаются просто так (38,1%). За хорошие отметки деньги получает 20,4% детей, за оказание помощи по дому- 19,4%, в виде подарков на праздники - 11,1%, и по другим причинам -11,1%. Основная часть опрошенных представителей взрослого населения страны (40,35%) выдает своим чадам на карманные расходы ежемесячно в среднем от 500 до 1000 рублей. 31,58% - меньше 500 рублей в месяц, 21,05% - больше 1000, но меньше 3000 рублей. 5,26% родителей выдают на карманные расходы более 3000 рублей в месяц. При этом число родителей, которые считают, что траты ребенка нужно обязательно контролировать, и тех, кто считает, что нужно быть в курсе, но не ограничивать в выборе трат, разделилось почти поровну – 48,22% против 48,52%. Всего 3,25% опрошенных родителей считают, что контролировать траты ребенка не обязательно. 73,08% опрошенных заявили, что их ребенок копит на финансовую цель: 19,8% - на смартфон или планшет, 19,4% - на спортивный инвентарь (велосипед, скейт, ролики), 6,1% - на модную одежду или аксессуары, 5,7% - на игровую приставку, остальные – на другие цели. 19,23% родителей рассказали, что их ребенок уже зарабатывал деньги самостоятельно. Дети получали деньги за помощь соседям или родственникам, продажу разного рукоделия, сдачу макулатуры, некоторые выступали в качестве фотомоделей. Собственная дебетовая карта есть у 6,8% опрошенных детей. Дети в возрасте 13-18 лет Родители этой возрастной группы также в большинстве уверены, что их дети обладают достаточными для своего возраста знаниями по финансовой грамотности (72,49%). 73,23% опрошенных отметили, что активно привлекают своих детей к обсуждению семейного бюджета. Карманные деньги выдают 87,73% (не считая денег на перекус в школе и на проезд). 52,5% родителей выдают карманные деньги просто так, 15,1% - за помощь по дому, 11,8% - за хорошие отметки, 10,1% - в виде подарков на праздники, 10,5% - по другим причинам. Число родителей, которые выдают ежемесячно на карманные расходы от 500 до 1000 рублей, и более 1000, но меньше 3000 рублей, оказалось практически одинаковым – 35,47% против 35,04%. От 3000 до 5000 рублей ежемесячно выдают своим детям 14,53% опрошенных, от 5000 до 10 000 рублей – 4,27%. 9,83% родителей ежемесячно выдают детям менее 500 рублей на карманные расходы. Более 52% респондентов заявили, что их дети уже зарабатывали деньги самостоятельно. Чаще всего подростки занимаются расклейкой объявлений, раздачей промо- материалов, торговлей в магазинах, различной физической работой, а также, зарабатывают в трудовых лагерях. Финансовая цель есть 61,34% опрошенных детей: 24,8% копят на смартфон или планшет, 17,6% - на модную одежду или аксессуары, 6,7% - на спортивный инвентарь, по 2,4% - на игровую приставку или на учебу. 1,8% родителей отметили, что их ребенок копит на путешествие, 44,2% - на другие финансовые цели. С ростом возраста детей выросло число родителей, которые считают, что нужно быть в курсе расходов ребенка, но не ограничивать его в выборе трат (52,42%). Однако тех, кто считает, что контролировать расходы детей нужно обязательно, по-прежнему много – 40,89%. Тех, кто считает, что траты ребенка не нужно контролировать, среди опрошенных оказалось всего 6,69%. Практически у половины детей старшей возрастной группы есть своя дебетовая карта (46,1%). При этом 49,94% опрошенных родителей отметили, что их дети пользуются интернет и мобильным банком. Впрочем, основная часть расчетов все же происходит в наличных деньгах – так ответили 55,76% родителей. Безналичными расчетами пользуются 34,94% опрошенных подростков. Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter