Умер известный приморский предприниматель Юрий Серебряков

«Сегодня не стало нашего папы, дедушки, брата…», - сообщил в соцсетях его сын Павел В Приморье на 75-м году жизни умер известный предприниматель, основатель компании «Славда» Юрий Серебряков, сообщает РИА VladNews. О смерти предпринимателя сообщил его cын, бывший вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков. «Сегодня не стало нашего папы, дедушки, брата. Тяжело. Очень. Спи спокойно любимый наш человек. До встречи», - написал у себя на страничке в Fb Павел Серебряков. Фото со странички Павла СЕРЕБРЯКОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

