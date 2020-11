Владивостокцы ценят себя не дешевле москвичей и питерцев

Россияне, в ходе опроса, навали "цену" своей жизни

Россияне, в ходе опроса, навали «цену» своей жизни Россияне оценили свою жизнь. Люди считают, что в случае их смерти родные должны получать страховку размером 5,8 млн рублей. На максимальные выплаты после своей кончины рассчитывают мужчины до 30 лет с высшим образованием из Москвы. У женщин запросы скромнее, и в целом чем старше человек, тем на меньшую компенсацию для родственников он рассчитывает. В региональном разрезе самое высокое представление о «стоимости» жизни в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке. Мнения экспертов разделились. Одни считают, что граждане завысили сумму компенсации. Другие уверены, что уже давно пора ввести единую оценку этого показателя и запросы граждан вполне адекватны. Фото Евгении ПРИЙМАК. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter