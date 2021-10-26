Победитель конкурса «Узнай свою школу» пойдёт в театр им. Горького

Победитель конкурса «Узнай свою школу» пойдёт в театр им. Горького
Победитель конкурса «Узнай свою школу» пойдёт в театр им. Горького
Сегодня, 17:06ОбществоФото: Сергей Семёнов
Октябрьский конкурс «Узнай свою школу» стал завершающим в рамках проекта «Учим и учимся в Приморье» в этом году. В номере от 5 октября задание было довольно простым — школу № 46, расположенную рядом со стадионом «Динамо», узнали многие. Но удача улыбнулась Юлии Кириенко, приславшей свой ответ самой первой.

Юлия рассказала, что сама в недавнем прошлом работала педагогом в одной из владивостокских школ и хорошо знакома с особенностями многих учебных заведений. Ей несложно было догадаться по виду фасада и описанию, что речь идёт о школе № 46 — одной из старейших во Владивостоке. В послевоенные годы она делила помещения со школой № 13, а затем переселилась в специально построенное здание на улице Батарейной, 6. С самого начала сложилось «спортивное» направление школы — близость стадиона, бассейна «Олимпиец» и гимнастической школы обусловили создание спортивных классов в школе № 46. Отчасти это направление сохраняется и по сей день.

Что касается приза, традиционно это билеты в театр. Победительница выбрала спектакль «Король. Ковбой. Великолепный», повествующий о судьбе оскароносной звезды Голливуда, уроженца Владивостока Юла Бриннера. Пьеса была написана во Владивостоке к столетию Бриннера, её автор — Юрий Гончаров, режиссёр постановки — Сергей Руденок. Перед зрителем разворачивается картина скитаний молодого романтика, готового идти вслед за цыганами и своей «кочевой звездой» и уверенного, что этот путь непременно приведёт к мировой славе, как и нагадала когда-то цыганка. Так и вышло — и слава настигла Юла далеко от родного Владивостока. Однако вместе с популярностью в жизнь Юла пришли и её частые спутники — избалованность, охлаждение чувств, пренебрежение самыми близкими людьми. Пьеса, основанная на документальном материале, лишь пунктиром намечает неразрешимые конфликты между матерью Юла и цыганским братством, сестрой Верой и его знаменитой покровительницей Марлен Дитрих, женой Вирджинией Гилмор и десятками других голливудских актрис, влюблённых в экспрессивного бритоголового русского. Юрий Гончаров признавался, что первоначальный вариант пьесы пришлось сократить в несколько раз, чтобы действие заняло не более двух с половиной часов и зрители смогли добраться домой не к утру. Спектакль будет идти на сцене краевого академического театра имени Горького 28 октября и 27 ноября.

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Учим и учимся в ПриморьеПриморье
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