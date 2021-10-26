Пострадавшим от пожара предпринимателям расскажут, на что они могут рассчитывать

— Предпринимателям надо собирать весь пакет документов на товар, чтобы доказать свои убытки, — отметила Марина Шемилина.
Консультационные услуги погорельцам готовы оказать специалисты аппарата Уполномоченного. Обращаться можно по телефону «горячей линии» WhatsApp: +7 914 797 80 31.
Между тем, арендаторов, чье имущество было уничтожено пожаром, приглашают на встречу с представителями городских и краевых властей, сотрудниками различных ведомств, сообщили в пресс-службе мэрии.
— Планируем уже в четверг, 28 октября, провести общую встречу с предпринимателями, — заявил глава города Константин Шестаков. — Пригласим представителей центра «Мой бизнес», краевого министерства промышленности и торговли, министерства экономического развития. Проговорим о тех «быстрых», «коротких» деньгах, которые можно будет получить от институтов развития, в том числе микрокредитных организаций. Обсудим то, куда бизнес сможет перейти. Конечно, пригласим представителей самого рынка, чтобы можно было понять, на что могут, с точки зрения компенсаций, рассчитывать предприниматели.
Напомним, пожар на Некрасовском рынке произошел 26 октября. Площадь возгорания составила около 700 м². Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 10:29. На месте работали 12 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших во время пожара нет. Земельный участок, на котором функционирует рынок, с 2004 года находится в частной собственности.