Пострадавшим от пожара предпринимателям расскажут, на что они могут рассчитывать

— Планируем уже в четверг, 28 октября, провести общую встречу с предпринимателями, — заявил глава города Константин Шестаков. — Пригласим представителей центра «Мой бизнес», краевого министерства промышленности и торговли, министерства экономического развития. Проговорим о тех «быстрых», «коротких» деньгах, которые можно будет получить от институтов развития, в том числе микрокредитных организаций. Обсудим то, куда бизнес сможет перейти. Конечно, пригласим представителей самого рынка, чтобы можно было понять, на что могут, с точки зрения компенсаций, рассчитывать предприниматели.