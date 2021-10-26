Пострадавшим от пожара предпринимателям расскажут, на что они могут рассчитывать

Пострадавшим от пожара предпринимателям расскажут, на что они могут рассчитывать
Пострадавшим от пожара предпринимателям расскажут, на что они могут рассчитывать
Сегодня, 15:31ОбществоФото: фото Золотой Рог
Уполномоченный по правам предпринимателей в Приморье Марина Шемилина сообщила, что арендаторам Некрасовского рынка, потерявшим имущество из-за пожара, сейчас необходима консультационная поддержка.

— Предпринимателям надо собирать весь пакет документов на товар, чтобы доказать свои убытки, — отметила Марина Шемилина.

Консультационные услуги погорельцам готовы оказать специалисты аппарата Уполномоченного. Обращаться можно по телефону «горячей линии» WhatsApp: +7 914 797 80 31.

Между тем, арендаторов, чье имущество было уничтожено пожаром, приглашают на встречу с представителями городских и краевых властей, сотрудниками различных ведомств, сообщили в пресс-службе мэрии.

— Планируем уже в четверг, 28 октября, провести общую встречу с предпринимателями, — заявил глава города Константин Шестаков. — Пригласим представителей центра «Мой бизнес», краевого министерства промышленности и торговли, министерства экономического развития. Проговорим о тех «быстрых», «коротких» деньгах, которые можно будет получить от институтов развития, в том числе микрокредитных организаций. Обсудим то, куда бизнес сможет перейти. Конечно, пригласим представителей самого рынка, чтобы можно было понять, на что могут, с точки зрения компенсаций, рассчитывать предприниматели.

Напомним, пожар на Некрасовском рынке произошел 26 октября. Площадь возгорания составила около 700 м². Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 10:29. На месте работали 12 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших во время пожара нет. Земельный участок, на котором функционирует рынок, с 2004 года находится в частной собственности.

Сюжеты:
Приморье
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ВладивостокрынкиПожар
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