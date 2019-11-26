Кнопку обещают убрать

Кнопку обещают убрать

26 ноября 2019, 17:40
Общество
На складах временного хранения автомобилей начинается новый коллапс

На складах временного хранения автомобилей начинается новый коллапс Сертификационные лаборатории перестали выдавать свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) на автомобили, которые не оснащены модулем ЭРА-ГЛОНАСС Лаборатории ссылаются на то, что срок действия временного порядка, который позволял физическим лицам регистрировать импортный автомобиль без УВЭОС, истек, а новый, несмотря на все обещания, так никто и не подписал. На складах временного хранения начинается новый коллапс. Срок действия временного порядка ввоза подержанных автомобилей для жителей Дальнего Востока истек 21 ноября 2019 года. Сегодня ни одна сертификационная лаборатория не выдает СБКТС для автомобилей, не оснащенных ЭРА-ГЛОНАСС. Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев заверил жителей региона, что временный порядок установки модулей ЭРА-ГЛОНАСС на автомобили, которые привозятся для собственных нужд, будет продлен. По словам полпреда, документ уже готов и ждет подписания. Юрий Трутнев пообещал, что проблема с кнопками будет решена в ближайшее время. «Я уже сказал, что продлят. Документ готов, согласован, на подписи у председателя правительства. Я сейчас здесь, но позвоню, узнаю, в каком состоянии. Но сказать честно, сомнений в том, что порядок будет продлен, у меня нет», – заверил вице-премьер. Олег Кожемяко добавил, что вопросы уже остались «чисто технические». Но ни Трутнев, ни глава Приморья не назвали точных сроков подписания документов. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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