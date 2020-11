Приморцы выгребают автомобили из Японии, не обращая внимания на кнопку "ЭРА-ГЛОНАСС"

Владивостокская таможня заверяет, что оформление ведется в штатном порядке

Владивостокская таможня заверяет, что оформление ведется в штатном порядке Владивостокская таможня с начала 2019 года оформила более 69 тыс. автомобилей, ввезенных на территорию России физическими лицами из Японии. Это почти в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И это несмотря на то, что решение о продлении временного порядка ввоза иномарок в ДФО без системы «ЭРА-ГЛОНАСС» все еще находится на подписи у премьер-министра РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА. «Продлят (мораторий), документ готов, согласован, на подписи у председателя правительства. Я сейчас здесь, позвоню, узнаю о состоянии. Сомнений никаких в том, что механизм будет продлен, нет», - сообщил во вторник журналистам вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ. В ноябре 2018 года на встрече с властями Приморья Дмитрий Медведев поддержал идею временно разрешить ввоз на Дальний Восток праворульных автомобилей без установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Позже правительство утвердило временный порядок ввоза иномарокдля жителей ДФО, согласно которому в течение года можно будет ввозить одно транспортное средство без установки на него кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС». Ввезти автомобиль на льготных условиях могут те, кто имеет постоянную регистрацию в ДФО или переселяются в регион на постоянное место жительства. Они могут ввезти для собственных нужд в течение года одну праворульную иномарку с пробегом. По словам и.о. начальника таможенного поста «Морской порт Владивосток» Олега УСОВА, только с начала октября на посту было зарегистрировано 13 тыс. 349 пассажирских таможенных деклараций на автомобили, из них выпущено 12 тыс. 368 единиц. На сегодняшний день в работе находится 981 автомобиль. На Первомайском таможенном посту зарегистрирована 1 тыс. 725 пассажирских таможенных деклараций на автомобили, выпущено – 1 тыс. 622, в работе – 103. «Прекращение моратория на «ЭРА-ГЛОННАСС» не отразилось на работе таможни. Оформление транспортных средств ведется в штатном порядке. Все таможенные операции совершаются в сроки, установленные статьей 119 таможенного кодекса Евразийского экономического союза. Критичного накопления транспортных средств в зонах таможенного контроля нет. Сейчас на временном хранении в регионе деятельности таможенного поста «Морской порт Владивосток находится 2 тыс. 838 машин, на Первомайском таможенном посту 662 машины. На площадках есть свободные места для размещения. На Владивостокском автотранспортном терминале еще 1000 свободных мест», - сказал г-н Усов. В случае единовременного декларирования накопившегося количества транспортных средств таможенные посты Владивостокской таможни перейдут на усиленный режим работы, используя гибкий график работы должностных лиц. Для оформления автомобиля физическому лицу необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию, подтвердить сведения об автомобиле документально и уплатить таможенные платежи в том числе и утилизационный сбор. При предоставлении всех необходимых документов с момента регистрации пассажирской таможенной декларации, автомобиль выпускается в течение 4 часов. Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter