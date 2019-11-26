Во Владивостоке начали строить первый краболов по госпрограмме "квоты в обмен на инвестиции"

Квоты на вылов краба предоставляются в инвестиционных целях, то есть победители крабовых аукционов должны строить краболовные суда на верфях в России. По результатам аукциона квоты на вылов краба для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна были распределены в обмен на строительство 25 судов-краболовов (аукцион по 6 лотам на добычу глубоководных крабов не состоялся).