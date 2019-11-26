Во Владивостоке начали строить первый краболов по госпрограмме "квоты в обмен на инвестиции"

Во Владивостоке начали строить первый краболов по госпрограмме "квоты в обмен на инвестиции"

26 ноября 2019, 12:32
Общество
Во Владивостоке начали строить первый краболов по госпрограмме "квоты в обмен на инвестиции"

Заказчиком выступает хабаровская компания

Во Владивостоке во вторник заложено первое судно, строящееся на Дальнем Востоке в рамках государственной программы «квоты в обмен на инвестиции». На верфи АО «Восточная верфь» произведена закладка первого из четырех планируемых краболовных судов для хабаровского компании «Дальневосточное побережье» (входит в группу компаний «Сигма Марин Технолоджи»).

Все четыре судна могут быть построены к апрелю 2023 года, пояснил гендиректор ООО «Дальневосточное побережье» Андрей БАСАРГИН.

«По контракту, который мы подписали с «Восточной верфью», первое судно должны закончить в сентябре 2021 года, но верфь пока идет опережающими темпами. Мы надеемся, что это может произойти раньше», - сказал г-н Басаргин.

Технические возможности верфи во Владивостоке позволяют строить корабли и суда длиной до 100 метров, шириной до 16 метров, высотой до 25 метров и водоизмещением до 4 тыс. тонн.

В октябре 2019 года входящие в группу компаний «Сигма Марин Технолоджи» ООО «Север» и ООО «Дальневосточное побережье» приняли участие в крабовых аукционах и по итогам торгов выиграли четыре лота, перечислив в федеральный бюджет 17,894 млрд рублей.

На «Восточной верфи» для группы будут построены семь рыбопромысловых судов: два судна для добычи и транспортировки краба в живом виде, два судна процессора для добычи и переработки краба и три ярусолова для промысла трески.

Квоты на вылов краба предоставляются в инвестиционных целях, то есть победители крабовых аукционов должны строить краболовные суда на верфях в России. По результатам аукциона квоты на вылов краба для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна были распределены в обмен на строительство 25 судов-краболовов (аукцион по 6 лотам на добычу глубоководных крабов не состоялся).

Досье газеты «Золотой Рог»: «Восточная верфь» специализируется на строительстве судов для военно-морского флота и пограничных сил, а также легких пассажирских и рыболовных судов, оказывает услуги ремонта судов. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», 19,55% акций АО «Восточная верфь» принадлежат члену совета директоров компании Геннадию ЛАЗАРЕВУ, 5,75% - Андрею МИРОШНИЧЕНКО.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Stories:
Владивосток
субсидияквотаХабаровскквотымотивационная программадолгосрочная программа развитияквоты на добычу нефтиХабаровский НПЗХабаровский крайсубсидииХабаровского НПЗНК &amp;quot;Альянс&amp;quot; Хабаровский НПЗпрограммаЯкутия - Хабаровск - Владивостокинвестиционная программаВосточная газовая программаСахалин-Хабаровск-ВладивостокХабаровский судостроительный заводфедеральная целевая программаотраслевые субсидиипрограмма "Сотрудничество"субсидиижилищная программаИсключенные участники жилищных программ ЮгрыПрограмма по расселению аварийного жильяХабаровск
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы