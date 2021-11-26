Во Владивостоке одну из улиц с самым напряжённым трафиком перекроют на 12 дней

Ограничение движения автотранспорта в районе дома № 2 на улице Борисенко будет введено сегодня, 26 ноября, с 22 часов.
Специалисты городского управления дорог и благоустройства пояснили, что коллектор располагается на глубине шести метров и для его ремонта потребуется полное перекрытие этого участка дороги. Работы обещают завершить 6 декабря. Ограничения для движения автотранспорта будут действовать фактически до 7 декабря.
Объезд автотранспорта будет осуществляться по улице 40 лет ВЛКСМ. На время ремонта здесь будет организовано двухстороннее движение. Для удобства проезда на участке этой улицы от пересечения с Вилкова до 50 лет ВЛКСМ запретят парковку машин по обеим сторонам дороги.