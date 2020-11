Безлимитный мобильный интернет резко подешевел

За год сразу на 48%

За год сразу на 48% Средняя стоимость одного гигабайта мобильного интернета в России в 2019 году снизилась на 48% - до 37,3 рубля. На данный момент Россия занимает 6-ое место в мире по этому показателю, остается лидером по самой низкой стоимости безлимитных тарифов. В ходе исследования, проведенного информационно-аналитическим агентством Content Review, были проанализированы тарифы на услуги мобильной передачи данных в 50 странах мира с крупнейшим ВВП. Рассмотрены тарифные предложения 136 операторов связи (как пакетные, так и с безлимитным интернетом). Для расчета стоимости гигабайта брались тарифы с включенным трафиком до 13 гигабайт, в каждой из стран рассматривались тарифы до 4 крупнейших национальных операторов для столичных регионов. Итоговая стоимость переводилась в рубли по курсу ЦБ РФ. Ниже, чем в России, стоимость одного гигабайта зафиксирована в Иране (3,8 рубля), Израиле (22,7 рубля), Казахстане (27,8 рубля), Египте (33,6 рубля) и Индонезии (36,8 рубля), говорится в исследовании. Средняя стоимость тарифа с безлимитным интернетом в мире составила 3181 рубль, в России - 602,5 рубля. Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

