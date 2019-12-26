Безлимитный мобильный интернет резко подешевел

В ходе исследования, проведенного информационно-аналитическим агентством Content Review, были проанализированы тарифы на услуги мобильной передачи данных в 50 странах мира с крупнейшим ВВП. Рассмотрены тарифные предложения 136 операторов связи (как пакетные, так и с безлимитным интернетом). Для расчета стоимости гигабайта брались тарифы с включенным трафиком до 13 гигабайт, в каждой из стран рассматривались тарифы до 4 крупнейших национальных операторов для столичных регионов. Итоговая стоимость переводилась в рубли по курсу ЦБ РФ.