Группа компаний ННК развивает сеть АЗС на Дальнем Востоке

После проведенной реконструкции заработала автозаправочная станция в городе Свободный

После проведенной реконструкции заработала автозаправочная станция в городе Свободный В городе Свободный, после проведенной реконструкции заработала автозаправочная станция. Обновленная АЗС соответствует стандартам крупной нефтяной компании. Сегодня к современным автозаправочным комплексам предъявляются серьезные требования. В ННК создают максимально комфортные условия для своих клиентов, чтобы у водителей была возможность снять накопленное за рулем напряжение, что, безусловно, влияет на безопасность дорожного движения. В ходе проведенных работ на АЗС в Свободном появилась уютная кафе-зона, где клиенты смогут перекусить, выпить свежесваренный кофе или приобрести сопутствующие товары. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

