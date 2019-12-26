Группа компаний ННК развивает сеть АЗС на Дальнем Востоке

Группа компаний ННК развивает сеть АЗС на Дальнем Востоке

26 декабря 2019, 17:25
Общество
После проведенной реконструкции заработала автозаправочная станция в городе Свободный

После проведенной реконструкции заработала автозаправочная станция в городе Свободный

В городе Свободный, после проведенной реконструкции заработала автозаправочная станция. Обновленная АЗС соответствует стандартам крупной нефтяной компании.

Сегодня к современным автозаправочным комплексам предъявляются серьезные требования. В ННК создают максимально комфортные условия для своих клиентов, чтобы у водителей была возможность снять накопленное за рулем напряжение, что, безусловно, влияет на безопасность дорожного движения. В ходе проведенных работ на АЗС в Свободном появилась уютная кафе-зона, где клиенты смогут перекусить, выпить свежесваренный кофе или приобрести сопутствующие товары.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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