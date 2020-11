Советские указы нам больше не указ

Что изменится в жизни россиян в 2020 году

Что изменится в жизни россиян в 2020 году В 2020 году россиян ждут перемены - в силу вступит множество законов, часть из которых начнет действовать уже с 1января. Изменения коснутся пенсионеров, автомобилистов, покупателей супермаркетов и клиентов зарубежных интернет-магазинов. «Лента.ру» собрала самое важное: налоги, льготы, рост цен, новые правила маркировки продуктов, парковки машин и даже походы в туалет на вокзалах. Вырастут цены на вино Это связано с повышением акцизов с 1 января. Такой закон в сентябре 2019-го подписал президент ПУТИН. Вино будет дорожать и дальше. С 2020 года акциз составит 31 рубль за литр, с 2021 года - 32 рубля, с 2022-го - 33 рубля. Акциз на шампанское в 2020 году будет на уровне 40 рублей за литр, в 2021-м - 41 рубль, в 2022-м - 43 рубля. Также закон устанавливает акциз на виноматериалы, которые ранее не облагались налогами. Теперь исключение будет сделано только для тех виноматериалов, которые используются для изготовления дистиллятoв. С остальных налог будет взиматься в размере 31 рубль за литр (32 и 33 рубля в 2021-м и 2022-м годах). Акциз распространится и на виноград, который используют для производства вина и шампанского, ликерного вина и спиртного, производящегося по технологии полного цикла. С 2020-го по 2022 год он будет ежегодно подниматься на рубль и вырастет с 30 до 32 рублей. Закон направлен на поддержку отечественных производителей, однако в связи с дефицитом российских материалов новые правила могут привести к росту розничных цен на вино, считают эксперты. В итоге, по их оценкам, рост цен как на российские, так и на импортные вина может составить от пяти до десяти процентов. Подорожают автомобили Это связано с повышением ставок утилизационного сбора. Постановление об этом подписал премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Максимальное повышение произойдет в сегменте легковых автомобилей и составит в среднем 110,7 процента. При этом многое будет зависеть от мощности конкретного автомобиля. Так, для машин с объемом двигателя меньше одного литра сбор увеличится на 46,1 процента, для транспортных средств с двигателем объемом от 3,5 литра - на 145 процентов. Для самого массового сегмента - машин с двигателем 1-2 литра - сбор вырастет на 112,4 процента. Правительство рассматривает повышение утилизационного сбора в качестве компенсирующей меры после снижения таможенных пошлин на импортируемые автомобили. По мнению участников рынка, все автосалоны вынуждены будут поднять цены, которые, кстати, в 2019 году были низкими из-за падения спроса. В то же время в Минпромторге не ожидают резкого роста цен на машины. Там заявили, что сдержать цены на российские автомобили помогут меры государственной поддержки, а у импортируемых доля индексации утилизационного сбора составляет всего от двух до пяти процентов. Перестанут действовать советские законы Еще 11 сентября 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил в рамках регуляторной гильотины с 1 января 2020 года прекратить действие некоторых законов, принятых во времена СССР и РСФСР. Тогда вице-премьер Константин ЧУЙЧЕНКО отметил, что речь идет более чем о 20 тысячах законных актов. Это добавило работы Минюсту. В ноябре сообщалось, что там столкнулись с трудностями, так как треть советских законов, к примеру, невозможно найти в правовых базах, а некоторые из них существуют только в виде ссылок в других актах. Все документы приходится проверять вручную, поскольку информация об их актуальности различается. Сам по себе механизм регуляторной гильотины предполагает масштабный анализ и пересмотр действующих законов с целью их ревизии. Россиянам начнут выдавать электронные трудовые книжки 1 января в России вступает в силу пакет законов об электронной трудовой. Работодатели начнут передавать в Пенсионный фонд сведения о трудовой деятельности и стаже каждого работника в онлайн-режиме, а не с помощью старой доброй почты. При этом у работника будет выбор - получить электронную трудовую книжку или оставить привычный бумажный документ. Для перехода на новую систему гражданин должен подать письменное заявление. Те, кто не успеет сообщить о своем решении в 2020 году, смогут сделать это и позже, однако те россияне, которые начнут официально работать после 1 января 2021 года, уже не будут иметь возможности получить бумажную трудовую книжку. Запретят ездить на новых автомобилях без номеров Сейчас на то, чтобы поставить автомобиль на учет, дается десять дней, в течение которых можно передвигаться на новой машине по дорогам общего пользования без номерных знаков. Об изменениях стало известно на Всероссийском семинаре ГИБДД в октябре. Согласно новым правилам, регистрировать автомобили будет дилер: автосалоны получат статус «специализированных организаций» (правда, после прохождения необходимых проверок) и смогут сами передавать документы в ГИБДД, изготавливать номерные знаки и отдавать их покупателю вместе с ключами. Таким образом, из автосалонов машины будут выезжать уже с номерами. Для вторичного рынка ничего не изменится - у водителя по-прежнему будет 10 дней, чтобы поставить авто на учет. Это связано с тем, что покупателям может понадобиться время, чтобы доехать до своего родного региона. МРОТ вырастет Правда, всего на 850 рублей (то есть на 7,5 процента). Теперь минимальный размер оплаты труда будет не 11 тысяч 280 рублей, а 12 тысяч 130 рублей. Ранее минимальная зарплата росла в 2018 году. Тогда ее приравняли к величине прожиточного минимума: МРОТ в России устанавливается на уровне прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года, причем в случае снижения прожиточного минимума МРОТ должен оставаться прежним. Некоторых россиян освободят от части налогов Согласно новым законам, студенты или курсанты, ординаторы, ассистенты-стажеры, адъюнкты и аспиранты освобождаются от уплаты подоходного налога при получении материальной помощи, если она не превышает четырех тысяч рублей в год. Кроме того, от уплаты подоходного налога станут свободны и те, кто пострадал в чрезвычайных ситуациях. НДФЛ не надо будет платить россиянам, которые предоставляют пострадавшим при терактах, в стихийных бедствиях и других ЧС жилье на условиях аренды в том случае, если за эту аренду платит федеральный бюджет. Полностью изучить документы об освобождении от налогов можно на официальном портале правовой информации. Семей, получающих пособия на детей, станет больше Президент подписал соответствующий закон еще в августе. Теперь «критерий нуждаемости» семей, получающих пособия на первого и второго ребенка, увеличится с 1,5-кратной на двукратную величину прожиточного минимума. То есть, если семья получает меньше чем два прожиточных минимума в месяц на человека, выплата им положена. Кроме того, выплаты будут начисляться за первых двух детей в возрасте до трех лет. Пенсии неработающих пенсионеров вырастут С 1 января они станут получать на 6,6 процента больше, а государственное пенсионное обеспечение, в том числе социальные пенсии, вырастут на 7 процентов, но с 1 апреля. Об этом говорится в сообщении Минтруда. Обычную еду запретят выдавать за «органик» и биопродукты Система сертификации органической продукции начнет работать в России с 1 января 2020 года, после того, как вступит в действие закон об органической продукции. С этого момента производители больше не смогут называть свои товары «органик» исключительно в маркетинговых целях. В странах Европы и США пометка «био» или «органик» означает, что продукция производилась без использования химикатов, пестицидов, гербицидов, антибиотиков и определенных средств защиты растений. В России до последнего времени законы не определяли, что является био- или «органик»-продукцией, поэтому производители просто использовали такие пометки для привлечения внимания потребителей. По словам главы Роскачества Максима Протасова, теперь перед страной стоит задача добиться признания отечественных сертификатов во всем мире, поскольку это даст возможность российским фермерам и бизнесменам развивать экспорт. Сумма беспошлинной покупки в зарубежных интернет-магазинах снизится C начала 2020 года пошлинами начнут облагать приобретения товаров на сумму от 200 евро. Ранее она составляла 500 евро. Вместе с этим ставка пошлины снизится с 30 процентов, как сейчас, до 15-ти процентов от стоимости покупки. Решение о снижении порога было принято еще в конце 2017 года, когда участники Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входит Россия, договорились снизить максимальную сумму покупки. Максимальный вес беспошлинной посылки останется прежним - не более 31 килограмма. Если он превышен, придется заплатить по два евро за каждый лишний килограмм. Если одновременно превышен и вес, и стоимость посылки, то будет начислена наибольшая пошлина из двух, а не обе сразу. Покупателей жилья защитят от мошенников. Но только добросовестных Совет Федерации успел в декабре 2019 года одобрить принятый ранее Госдумой закон, который призван защитить добросовестных покупателей недвижимости от аферистов. По новому закону, если человек приобретал жилье, основываясь на информации из государственного реестра, он по умолчанию считается добросовестным. Жилье, понятное дело, возвращается собственнику. Но если взыскать деньги с мошенников, продавших квартиру, не представляется возможным, то добросовестный приобретатель вправе получить компенсацию из средств федеральной казны. Сумма - не более 1 миллиона рублей (но не выше стоимости жилья, конечно). Если президент успеет подписать закон до Нового года, то он начнет действовать с 1 января. Туалеты на вокзалах станут бесплатными Пассажиры поездов, встречающие и провожающие смогут насладиться новшеством уже с 1 января. Это правило будет распространяться только на те вокзалы, с которых отправляются поезда дальнего следования, а также на все вокзалы Москвы.

