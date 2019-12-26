Советские указы нам больше не указ

При этом у работника будет выбор - получить электронную трудовую книжку или оставить привычный бумажный документ. Для перехода на новую систему гражданин должен подать письменное заявление. Те, кто не успеет сообщить о своем решении в 2020 году, смогут сделать это и позже, однако те россияне, которые начнут официально работать после 1 января 2021 года, уже не будут иметь возможности получить бумажную трудовую книжку. Запретят ездить на новых автомобилях без номеров