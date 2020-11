Экс-глава Владивостока высказал свое мнение о важной проблеме

Экс-глава Владивостока высказал свое мнение о важной проблеме Экс-глава Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал очередной пост в социальных сетях. Пост посвящен внедрению системы раздельного сбора мусора во Владивостоке, экологии и необходимости навести порядок на территории не только города и страны, но и всей планеты. «В 2011 году во Владивостоке впервые началось внедрение системы раздельного сбора отходов. На тот момент, по версии международной экологической организации «Гринпис», столица Приморья была в списке городов-лидеров, которые цивилизованно подходят к утилизации бытовых отходов. Думаю, такой высокой оценке поспособствовали в том числе рекультивация полигона ТБО на Горностае и строительство комплекса по утилизации ТБО на улице Десантной. В городе же мы установили более 200 «пирамидок» для сбора пластиковых бутылок и специализированные экомодули для ртутьсодержащих отходов - ламп, батареек и термометров. Сейчас читаю о том, что не только Владивосток, но и край ждет большая реструктуризация системы сбора мусора. Это очень обнадеживает, значит, будет лучше и чище. Окружающая нас среда - это мы с вами, и мы с вами живем в век технологий, которые позволяют даже из мусора получать прибыль. Очень надеюсь, что найдутся здравомыслящие, ответственные и чистоплотные люди, которые, преследуя цель сделать бизнес, смогут навести порядок почти на 165 000 км² территории планеты Земля». Газета "Золотой Рог", Владивосток.

