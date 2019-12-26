"Столица Приморья была в списке городов-лидеров..."

Окружающая нас среда - это мы с вами, и мы с вами живем в век технологий, которые позволяют даже из мусора получать прибыль. Очень надеюсь, что найдутся здравомыслящие, ответственные и чистоплотные люди, которые, преследуя цель сделать бизнес, смогут навести порядок почти на 165 000 км² территории планеты Земля».