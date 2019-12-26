В Приморье чиновник за взятку приговорен к 9 годам лишения свободы

14 апреля 2016 года Сологуб получил взятку в виде перечисления на расчетный счет подконтрольной ему организации 2 млн руб. В СКР по Приморью уточнили, что это часть заранее оговоренной суммы взятки в размере 9 млн руб. «Взятка предназначалась за совершение в пользу организации-генподрядчика (договоры генподряда на проведение строительно-монтажных работ по возведению 12 жилых домов на объекте Снеговая падь) действий по оплате выполненных работ, а также по предоставлению возможности дельнейшего осуществления строительно-монтажных работ. Взяткодатель действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия»,— сообщила представитель следствия Аврора Римская. Строительство 12 домов в микрорайоне «Снеговая падь» во Владивостоке ведется по госпрограмме «Жилье для российской семьи».