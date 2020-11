В Приморье осужденные осваивают интеллектуальные игры

В ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю осужденный принял участие в финальном этапе Всероссийского чемпионата по шахматам среди осужденных

В ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю осужденный принял участие в финальном этапе Всероссийского чемпионата по шахматам среди осужденных Осужденный из ИК-20 Михаил И., победитель регионального тура и первого этапа всероссийского тура, в режиме видеоконференцсвязи сыграл в чемпионате, и сразился в интеллектуальной игре с пятью из 76 осужденных из других регионов России, сообщили газете "Золотой Рог" в пресс-службе ГУФСИН России по Приморскому краю. Открытие Всероссийского чемпионата по шахматам среди осужденных состоялось в июле этого года во время Общероссийской акции массовой игры в шахматы. Тогда одновременно во всех регионах России прошли поединки среди осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях. В тот день в акции приняли участие около 21 тысячи осужденных из 844 исправительных учреждений. В финальный этап Всероссийского чемпионата по шахматам впервые вышли игроки практически из всех регионов России - 76 осужденных. Они стали победителями, преодолев первый и второй отборочные этапы. Среди них – осужденный из ИК-20 Михаил И.. Он победил сначала на региональном этапе, а потом и на всероссийском, обойдя соперника из Ростовской области. К слову, играть в шахматы и осваивать основные шахматные комбинации и тактические приёмы он начал в исправительной колонии. К этой игре он готовился основательно, в свободное от работы время играл с другими осужденными, отрабатывая свои навыки. С приветственным словом к участникам игры, болельщикам и приглашенным гостям в режиме реального времени обратился начальник управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России генерал-майор внутренней службы Александр Матвеенко. Согласно жеребьевке соперниками осужденному из ИК-20 стали осужденные из исправительных учреждений территориальных органов ФСИН по республике Дагестан, Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Вологодской, Сахалинской и Волгоградской областей. По итогам 5 туров по 10 минут приморский осужденный по круговой системе выиграл у двоих соперников, троим уступил технически по времени. Проведение подобных турниров способствует социализации осуждённых, их интеллектуальному развитию и пропаганде здорового образа жизни. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter