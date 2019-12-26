Во Владивостоке вышел на линию новогодний трамвай

Во Владивостоке вышел на линию новогодний трамвай

26 декабря 2019, 09:42
Общество
25 декабря первых пассажиров за рулем трамвая встречал Дед Мороз

25 декабря первых пассажиров за рулем трамвая встречал Дед Мороз, а в самом вагоне праздничную программу пассажирам дарили Снегурочка и исполнители ансамбля «Русская песня». Так коллектив ОАО «Электрический транспорт» поздравил жителей дальневосточной столицы с наступающим Новым годом. Сам же вагон украсили как снаружи, так и внутри. В нем красуется новогодняя елка, гирлянды и другая праздничная атрибутика. Первые пассажиры восторженно оценили праздничный трамвай. «Я каждый день пользуюсь трамваем. Была сегодня приятно удивлена, что так преобразился вагон. Такая непривычная атмосфера заряжает новогодним настроением», - сказала пассажирка Ольга. В день запуска новогоднего трамвая детям вручали сладкие подарки, а взрослым – новогодние игрушки. Как рассказали в ОАО «Электрический транспорт», 31 декабря пассажирам трамвая также будут вручать новогодние открытки. Первых пассажиров новогоднего трамвая поздравил и начальник управления транспорта Александр Иванов. Он рассказал, что этому виду транспорта в городе уделяется пристальное внимание. Так, уже к концу года во Владивосток поступят десять трамваев, переданных городу правительством Москвы. Отметим, что новогодний трамвай будет работать во Владивостоке до конца января. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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