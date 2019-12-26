Выполнен первый авиарейс из Владивостока в Дубай

Чартерная авиакомпания AZUR air в четверг начала выполнять прямые перелеты из Владивостока в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты). Рейс открыт по инициативе крупнейшего российского туроператора Anex Tour. Ранее полеты на этом направлении не выполнялись ни одним перевозчиком.