Выполнен первый авиарейс из Владивостока в Дубай

Чартерные полеты выполняет авиакомпания AZUR air Чартерная авиакомпания AZUR air в четверг начала выполнять прямые перелеты из Владивостока в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты). Рейс открыт по инициативе крупнейшего российского туроператора Anex Tour. Ранее полеты на этом направлении не выполнялись ни одним перевозчиком. Полеты выполняются на воздушных судах Boeing-767-300 с частотой один раз в 10 дней, сообщает пресс-служба АО «Международный аэропорт Владивосток». Досье газеты «Золотой Рог»: AZUR air - крупнейшая чартерная авиакомпания в РФ. Стратегическим партнером является туроператор Anex Tour. Компанией владеет ООО «Ван2Флай». Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

