Администрация поселка в Приморье осчастливила жителей

«В соцсетях жители Гарнизона Смоляниново с очевидной постоянностью твердят, что им мало уделяют внимания», — обижается администрация на нерадивых граждан в сообщении. И едва только читатель начинает жалеть жителей гарнизона, как выясняется, что «на самом деле дела обстоят не так плохо». Ну слава богу, выдыхает читатель, и углубляется в умилительные подробности: «Вчера в пгт Смоляниново на улицах Школьной и Пожарского зажгли фонари. В народе эти улицы по привычке относят к гарнизону. Но глава Смоляниновского поселения Сергей Ковальчук стирает грань, для него поселок со всеми улицами един».