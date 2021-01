Администрация поселка в Приморье осчастливила жителей

Заместитель председателя правительства – министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова побывала с рабочим визитом в Шкотовском районе. Министр также посетила спортивные объекты, построенные за счет краевого и местного бюджетов в Шкотово, Романовке и Подъяпольском в прошлые годы.

Заместитель председателя правительства – министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова побывала с рабочим визитом в Шкотовском районеМинистр также посетила спортивные объекты, построенные за счет краевого и местного бюджетов в Шкотово, Романовке и Подъяпольском в прошлые годы. Не остался без внимания и спортивный комплекс «Луч» в Смоляниново. «Очень приятно смотреть на горящие глаза руководителей учреждений, курирующих работу спортивных объектов и объектов культуры. Они с удовольствием показывают свои проекты, рассказывают о планах», – подчеркнула Елена Бронникова. Видимо, похвала, сказанная в адрес местного руководства, вдохновила последних слишком сильно или они в принципе в восторге от своей работы, но что-то пошло вот так.. На днях на страничке администрации Шкотовского района в Инстаграме появилась новость, которая подтверждает денную и нощную заботу о людях со стороны местных властей. «В соцсетях жители Гарнизона Смоляниново с очевидной постоянностью твердят, что им мало уделяют внимания», — обижается администрация на нерадивых граждан в сообщении. И едва только читатель начинает жалеть жителей гарнизона, как выясняется, что «на самом деле дела обстоят не так плохо». Ну слава богу, выдыхает читатель, и углубляется в умилительные подробности: «Вчера в пгт Смоляниново на улицах Школьной и Пожарского зажгли фонари. В народе эти улицы по привычке относят к гарнизону. Но глава Смоляниновского поселения Сергей Ковальчук стирает грань, для него поселок со всеми улицами един». «Свои обещания, данные жителям Смоляниново, Сергей Ковальчук выполнил», — информируют народ далее. Фонари поставлены, как говорится, можно и руки умыть — все, ну все сделано, разве что птичьего молока не хватает теперь смоляниновцам. Новость завершается картиной всеобщего ликования: «Жители оценили работу администрации, вчера в снегопад под светом фонарей долго гуляли, лепили снежные фигуры». Правда, на фотографии, к новости приложенной, ни одного счастливого смоляниновца, лепящего снеговиков в ночи под светом фонарей, не обнаруживается... Должно быть, умаялись, пошли спать... На том же фото, кстати, наблюдается заваленная снегом, практически не чищенная дорога, но, видимо, поводы для счастья смоляниновцам надо дозировать. Сегодня - фонари, завтра или на неделе - очистку дороги от снега...

