С самого утра 27 января автомобильное движение во Владивостоке сковали десятибалльные пробки. Причина — ледяная корка, которая покрыла проезжую часть после прошедшего снега с дождём. Дорожные службы за ночь не успели обработать реагентами все трассы, поэтому с утра многие горожане вынуждены добираться пешком до работы.

Даже к 11 часам ситуация не улучшилась. Некоторые дороги все еще колом. В социальных сетях граждане призывают мэра Владивостока Олега Гуменюка взять лопату и самому отправиться на расчистку дорог, сообщает «Восток-Медиа». А доехать в автобусе с Луговой до Баляева за час многие сочли за небывалую удачу. Причем ходить также тяжело как и ехать, тротуары в большинстве мест не чищены. У горожан одна надежда — на солнышко и временное потепление.

