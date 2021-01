Гололед на дорогах парализовал движение во Владивостоке

После снегопада, который периодически превращался в самый натуральный дождь, на дорогах Владивостока образовалась ледяная корка и утром 27 января автомобильное движение в городе сковали десятибалльные пробки.

Из-за большого объема работы дорожники не успели обработать реагентами многие дороги, а коммунальщики тротуары и лестничные марши. С утра многие горожане вынуждены добираться пешком до работы, а таксисты тут же взвинтили цены. Отметим, что автомобилистов по традиции просили по возможности в этот день не использовать личный транспорт, но они, опять же по традиции, дружно проигнорировали просьбу. За что в очередной раз сами и поплатились. В итоге движение по проспекту 100-летия Владивостоку почти полностью встало, парализованы проезды в районе Второй, Первой Речки, стоит БАМ, Баляева, Выселковая, Окатовая, пробки на Золотом мосту, заторы на Светланской и Океанском проспекте. Пробки достигли 10 баллов. Автомобилисты из-за наледи не могут подняться даже на небольшие подъёмы. Согласно данным map.vl и Яндекс.Карт относительно свободен проезд в районе набережной Спортивной гавани и по объездной трассе к острову Русский. Все остальные участки отмечены красным. Из-за льда автотранспорт заносит на поворотах, машины буксуют на трассах, создавая аварийные ситуации. В разных районах городах зарегистрированы ДТП. Известно об аварии на Тополиной аллее — на участке столкнулись несколько автомобилей, перекрыв проезд в сторону Инструментального завода. Движение по улице Капитана Шефнера перекрыто со вчерашнего дня. Ограничено движение большегрузов по трассе Седанка — Патрокл. Стоит отметить, что общественный транспорт тоже не спасает: на автобусных остановках — толпы людей, но автобусы не могут пробиться через лёд и пробки. Свободно в этой ситуации работает только городской фуникулер. В администрации Владивостока сообщили, что спецтехника всю минувшую ночь работала на дорогах, обрабатывая трассы противогололедными смесями. Однако пока жители города не видят результата. «Переход через 0°C в январе — опасное явление. Избежать образования наледи просто невозможно. Для её предотвращения и ликвидации дороги, тротуары, лестницы, остановки и переходы обрабатываем реагентами. Просим горожан быть предельно внимательными и осторожными», — рассказали в дорожной службе «Содержание городских территорий». А в мэрии отметили, что в борьбе с непогодой было израсходовано 513 тонн песко-соляной смеси и 280 тонн жидкого химического реагента.

