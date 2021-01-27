Гололед на дорогах парализовал движение во Владивостоке

Отметим, что автомобилистов по традиции просили по возможности в этот день не использовать личный транспорт, но они, опять же по традиции, дружно проигнорировали просьбу. За что в очередной раз сами и поплатились. В итоге движение по проспекту 100-летия Владивостоку почти полностью встало, парализованы проезды в районе Второй, Первой Речки, стоит БАМ, Баляева, Выселковая, Окатовая, пробки на Золотом мосту, заторы на Светланской и Океанском проспекте. Пробки достигли 10 баллов.