В мэрии Владивостока пожаловались на ноль

В управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока сообщили, что тяжелая дорожная ситуация в городе 27 января сложилась из-за резкого перепада температур — образование льда избежать не удалось из-за так называемого «перехода через 0».

Дело в том, что днем 26 января во Владивостоке температура достигала положительных значений, и шёл то снег, то дождь. А к вечеру резко похолодало и на дорогах образовалась ледяная корка. Утром 27 января автомобильное движение в городе сковали десятибалльные пробки. Из-за большого объема работы дорожники не успели обработать реагентами многие дороги, а коммунальщики тротуары и лестничные марши. С утра многие горожане вынуждены добираться пешком до работы, а таксисты тут же взвинтили цены. Движение по проспекту 100-летия Владивостоку почти полностью встало, парализованы проезды в районе Второй, Первой Речки, стоит БАМ, Баляева, Выселковая, Окатовая, пробки на Золотом мосту, заторы на Светланской и Океанском проспекте. Пробки достигли 10 баллов. На автобусных остановках — толпы людей, но автобусы не могут пробиться через лёд и пробки. Свободно в этой ситуации работает только городской фуникулер.

