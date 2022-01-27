Отлавливать, лечить, стерилизовать бездомных животных во Владивостоке будет фонд «Четыре лапы»

Горожан, которым известно о местах обитания безнадзорных животных, просят сообщать об этом по телефону Единой дежурной диспетчерской службы 2222-333. Специалисты подрядной организации выйдут на место, отловят животное, отвезут его в приют, где будет проведено необходимо лечение, вакцинация и стерилизация. Собаки, не представляющие угрозы, будут выпущены в прежнюю среду обитания. Всем животным после прохождения необходимых процедур на ухо крепят специальную бирку с номером, которая свидетельствует о том, что хвостатый пролечен, стерилизован и не опасен.