Отлавливать, лечить, стерилизовать бездомных животных во Владивостоке будет фонд «Четыре лапы»

Проблема бесхозных животных в приморской столице не решалась многие годы, никто из фондов не желал заключать контракт с муниципалитетом. В прошлом году был заключён контракт, и работа по отлову, стерилизации, вакцинации и выпуску неагрессивных собак на улицу обратно велась совместно с волонтёрской организацией «Друг Рич». Но выделенного финансирования хватило менее чем на два месяца.
— Сейчас мы подписали контракт с центром помощи животным «Четыре лапы». Они уже приступают к этой работе, — рассказал заместитель главы города — руководитель управления дорог Николай Зайцев.
Горожан, которым известно о местах обитания безнадзорных животных, просят сообщать об этом по телефону Единой дежурной диспетчерской службы 2222-333. Специалисты подрядной организации выйдут на место, отловят животное, отвезут его в приют, где будет проведено необходимо лечение, вакцинация и стерилизация. Собаки, не представляющие угрозы, будут выпущены в прежнюю среду обитания. Всем животным после прохождения необходимых процедур на ухо крепят специальную бирку с номером, которая свидетельствует о том, что хвостатый пролечен, стерилизован и не опасен.
Такие меры позволят сократить неконтролируемое размножение, считают в городской администрации.
Сейчас мэрия ведёт переговоры ещё с одной организацией для отлова, лечения и стерилизации бездомных животных. Такая мера позволит намного быстрее провести отлов всех бездомных собак на улицах Владивостока.
Кроме того, ведётся проектирование муниципального приюта для бездомных животных. Для него уже подобрали подходящий участок. Предусмотрено строительство вольеров, площадок для выгула и тренировок собак, а также центра стерилизации с ветеринарной клиникой.
Кроме этого, городская администрация совместно с крупными городскими фондами по защите бездомных животных «Умка», «Друг», «ЗооИнформ», «Мурка», «Спасём жизнь», «Друг Рич» и другими реализует проект «Ищу человека», в рамках которого рассказывают о животных, которые мечтают обрести дом и любящих хозяев.
Отметим, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства из-за участившихся случаев нападения на людей бродячих животных. Это поручение вызвано очередной трагедией — в Забайкалье жертвой своры собак стала семилетняя девочка. При этом на агрессивных животный в посёлке, где погиб ребёнок, местные жители жаловались неоднократно.
Большинство людей ответственно относятся к своим подопечным, не выкидывают их на улицу, не прикармливают своры на улицах и многие жалеют бездомных собак и кошек. Но становиться жертвами агрессивных стай никто не желает. Граждане призывают власти ужесточить закон «Об ответственном обращении с животными».