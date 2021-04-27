Дмитрий Легкий не сомневается в таланте приморской молодежи

Дмитрий Легкий не сомневается в таланте приморской молодежи
Дмитрий Легкий не сомневается в таланте приморской молодежи
Сегодня, 15:02ОбществоФото: Правительство Приморского края
Конкурс на тему профилактики экстремизма стартовал в Приморье

В Приморье стартовал конкурс молодежных мультфильмов на тему профилактики экстремизма в регионе. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в качестве награды победителей ждут дорогие призы.

Анимационный фильм предлагается создать в одной из трех категорий: «Выбор за нами», «Безопасные соцсети» и «Горжусь тобой, Приморье».

В рамках первой претендентам на победу нужно будет противопоставить положительные стороны жизни терроризму и экстремизму. От участников также требуется включить в проект порядок действий при угрозе теракта.

Работу в категории № 2 нужно будет посвятить способам обнаружения экстремистских сайтов. Помимо этого, юных аниматоров просят указать правила безопасного пользования интернетом.

Мультфильм в третьей категории должен содержать информацию об укреплении межэтнического и межрелигиозного взаимопонимания. Также в работе нужно рассказать о пользе гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения для профилактики экстремизма и терроризма.

Судьями выступят представители региональной власти, СМИ, общественных организацией и бизнеса.

В их числе — советник гендиректора ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» Дмитрий Легкий. Он считает, что, несмотря на то что в силу еще не вполне сформировавшейся жизненной позиции, стремления к самовыражению и самореализации молодежь очень подвержена влиянию извне, именно молодые люди могут доступно и просто рассказать сверстникам о важности противодействия экстремизму и терроризму. «Убежден, что в нашем крае много талантливых и активных ребят, которые смогут подготовить качественные конкурсные работы и помочь в решении такого важного вопроса», — отметил он.

В Приморском крае существую десятки студий, выпускающих детскую анимацию. Многие работы затрагивают важные для общества проблемы — взаимоотношения членов семьи, экологическую ситуацию и даже противостояние коррупции.

Для медалистов в каждой из трех номинаций предусмотрены различные призы: три iPhone 11, три PlayStation 4 и три пары хороших наушников. Конкурс продлится с 10 апреля по 5 сентября. Отправлять свои творения участникам предлагается по адресу pressdep@primorsky.ru.

Сюжеты:
Приморье
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