Дмитрий Легкий не сомневается в таланте приморской молодежи

В их числе — советник гендиректора ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» Дмитрий Легкий. Он считает, что, несмотря на то что в силу еще не вполне сформировавшейся жизненной позиции, стремления к самовыражению и самореализации молодежь очень подвержена влиянию извне, именно молодые люди могут доступно и просто рассказать сверстникам о важности противодействия экстремизму и терроризму. «Убежден, что в нашем крае много талантливых и активных ребят, которые смогут подготовить качественные конкурсные работы и помочь в решении такого важного вопроса», — отметил он.