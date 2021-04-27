К обсуждению исполнения краевого бюджета в 2020 году приглашают приморцев

К обсуждению исполнения краевого бюджета в 2020 году приглашают приморцев
К обсуждению исполнения краевого бюджета в 2020 году приглашают приморцев
Сегодня, 10:01ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
6 мая, с 9 до 17 часов, в Приморье пройдут общественные слушания, на которых рассмотрят и обсудят проект закона «Об исполнении краевого бюджета за 2020 год». Принять участие в обсуждении могут все желающие, сообщили в правительстве региона.

Специалисты министерства финансов Приморья отметили, что слушания пройдут в виде форума по ссылке.

«Жителям Приморья предлагают высказать свое мнение по проекту закона. Для того, чтобы поделиться своим видением, участники обсуждения могут предварительно ознакомиться с материалами проекта, а после озвучить его в специальном разделе 6 мая», — уточняют в ведомстве.

По словам сотрудников правительства Приморья, власти регулярно проводят анализ общественного мнения по социально значимым вопросам региона. Для этого разработаны специальные механизмы получения обратной связи от населения — опросы, общественные обсуждения, институт общественных наблюдателей за национальными проектами и другие.

По мнению председателя Правительства Приморья Веры Щербина, общественность необходимо максимально вовлекать в реализацию проектов.

«Такой подход мы всячески приветствуем, потому что без учета мнения людей на территориях мы не сможем реализовать все задуманное», — заключила она.

Сюжеты:
Приморский край
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