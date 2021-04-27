Нашей семье нужно в центр! Кризисный…

Каждая семья несчастна по-своему, заметил еще классик. Но что же делать, если градус отсутствия счастья превышает допустимый? Если ребенку явно тяжело, а он не хочет ничего рассказывать? Как быть подростку, который не может найти понимания в семье? И куда деваться, если близкий человек поднял руку?
Во всех этих вопросах лучше разбираться спокойно. Конечно, если в семье родители не могут найти контакта друг с другом и с детьми, то нужно обращаться к психологам.
Услуг такого плана сегодня предлагается немало, достаточно зайти в Интернет и воспользоваться поиском. Другое дело, что семейные психологи, специалисты по конфликтам и психотерапевты дорого оценивают свои услуги. Но отчаиваться не стоит, можно попытаться пойти другим путем.
Во Владивостоке существует центр психотерапии и медико-социальной помощи. Он расположен на улице Уборевича, 22, контактный телефон +7 (42-32) 40-15-62.
Прием ведут высококвалифицированные врачи-психотерапевты, психологи, получившие специализацию по клинической психологии. В центре осуществляется психологическое консультирование взрослых и детей, оказывается психотерапевтическая помощь.
Также в столице ДФО работает кризисно-адаптационный центр «Мир ребенка», расположенный по адресу: ул. Жигура, д. 50а. Контактные телефоны: +7 (423) 207–70–75 и +7 (423) 220–65–73.
Во Владивостоке существует центр помощи детям и подросткам «Доверие», созданный в 2005 году для оказания квалифицированной медицинской и психологической помощи детям и подросткам в рамках Федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера». Врачи центра имеют огромный опыт сотрудничества с образовательными учреждениями Владивостока. Обратиться к специалистам можно по телефонам +7 (423) 236-44-27 и +7 (423) 236-19-59.
Практически в каждом муниципалитете Приморского края есть центр помощи семье и детям. Основная задача этих центров — это социальная реабилитация несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. Также профилактика детской инвалидности, оказание детям и подросткам, имеющим отклонения в физическом или умственном развитии, квалифицированной медико-социальной, психолого-социальной и социально-педагогической помощи, обеспечение максимально полной и своевременной социальной адаптации детей-инвалидов к жизни в обществе, к обучению и труду.
В министерстве труда и социального развития Приморского края отметили, что найти список государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей можно на сайте ведомства — www.soctrud.primorsky.ru. Портал также содержит список документов на оформление той или иной субсидии, адреса и телефоны центров помощи.
Однако бывает так, что помощь становится необходима сейчас, сию минуту. Кажется, что никто вокруг не понимает, все бессмысленно, что выхода совсем нет. Кто из нас, взрослых, не помнит этих подростковых мыслей и чувств? А ближайшая запись к психологу «на четверг, с 13 часов» и она уже не поможет. Ведь нужно выговориться прямо сейчас, услышать добрый понимающий голос.
Разумеется, первое, что приходит в голову, — это телефоны доверия. В Приморском крае они работают при всех правоохранительных ведомствах — УМВД, Следственном комитете, прокуратуре. Но далеко не все подростки, оказавшиеся в сложной ситуации, готовы сразу звонить в серьезные структуры.
В Приморье работает телефон экстренной психологической помощи детям. На сайте правительства региона есть его номера: 8 (423) 249-72-68 и 8 (800) 200-01-22. На том конце провода специалисты выслушают, поймут и дадут совет.
Детский омбудсмен Приморского края Ольга Романова в своих социальных сетях опубликовала еще несколько номеров экстренной психологической помощи детям: +7 (423) 238-86-52 и телефон горячей линии «Подросток» +7 (423) 260-44-12.
Особый случай — насилие в семье. Чаще всего жертвы домашнего насилия либо не обращаются за помощью, либо отказываются писать заявления в полицию. И общественность узнает о том, в каком аду живут женщины и дети, только тогда, когда очередная жертва абьюзера срывается и вымещает накопившуюся боль, страх, горе так, как умеет.
Типичный пример: дело жительницы Находки Галины Каторовой, которое на протяжении долгого времени обсуждалось в СМИ и социальных сетях. Галина убила мужа, много лет избивавшего ее.
«Многие уверены, что домашнее насилие — дело семейное, что сор из избы выносить не надо. Я уже семь лет веду прием как психолог — и в экстренных случаях, когда женщины обращаются в критической ситуации, и по вопросам семейных проблем. Так вот, и те, и другие клиентки рассказывают о том, что их бьют мужья, так же спокойно и обыденно, как о том, какой борщ она варила. Женщина, которую регулярно избивают, настолько бывает запугана, что просто не представляет, что можно жить иначе», — рассказывает психолог, руководитель проекта «Маяк», который помогает, в том числе, жертвам домашнего насилия Регина Дзукгоева.
В таком же кошмаре, по словам психологов, живут и дети, привыкшие к тому, что избиение — это форма воспитания.
Здесь на помощь женщинам в трудной ситуации приходят негосударственные центры поддержки жертв насилия.
«Есть центры помощи женщинам, основанные разными религиозными организациями. Есть и нерелигиозные, например, центр помощи женщинам с детьми „Ковчег надежды“ и дальневосточное общественное движение „Маяк“ www.dodmayak.ru», — говорит Регина Дзугкоева.
У «Маяка» есть странички в социальных сетях. Его специалисты помогают и психологически, и практически, и юридически.
«Мы помогаем написать заявление в полицию, добиться выплат через суд и так далее, причем можем дойти вплоть до ЕСПЧ. Девиз центра «Маяк»: «Мы слушаем. Мы слышим. Мы помогаем», — заключает психолог Регина Дзугкоева.
Телефон горячей линии круглосуточно (звонок или WhatsApp): +7 914 345-00-55
Телефон центра «Ковчег надежды», расположенного во Владивостоке по адресу Успенского 74а, +7 (42-32) 55-87-63, +7 (42-32) 97-33-29, +7 (42-32) 38-95-39livinghope_kids@hotmail.com, сайт: www.living-hope.ru
Любовь БЕРЧАНСКАЯ.