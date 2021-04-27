Нашей семье нужно в центр! Кризисный…

«Многие уверены, что домашнее насилие — дело семейное, что сор из избы выносить не надо. Я уже семь лет веду прием как психолог — и в экстренных случаях, когда женщины обращаются в критической ситуации, и по вопросам семейных проблем. Так вот, и те, и другие клиентки рассказывают о том, что их бьют мужья, так же спокойно и обыденно, как о том, какой борщ она варила. Женщина, которую регулярно избивают, настолько бывает запугана, что просто не представляет, что можно жить иначе», — рассказывает психолог, руководитель проекта «Маяк», который помогает, в том числе, жертвам домашнего насилия Регина Дзукгоева.