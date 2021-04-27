Приморские МФЦ уходят на майские праздники

В министерстве цифрового развития и связи Приморского края рассказали, что большинство государственных услуг в праздничные дни можно будет получить в электронном виде на едином и региональном порталах.
«С учетом длительных выходных гражданам нужно забрать свои документы, находящиеся на выдаче: паспорта, свидетельства о рождении, водительские удостоверения», — сообщили эксперты.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, объявляющий дни с 1 по 10 мая включительно нерабочими с сохранением заработной платы.