Приморские МФЦ уходят на майские праздники

Приморские МФЦ уходят на майские праздники
Приморские МФЦ уходят на майские праздники
Сегодня, 13:36ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Центры и офисы государственных и муниципальных услуг «Мои документы» не будут работать в Приморье во время майских праздников — с 1 по 10 мая. Гражданам необходимо забрать документы до конца апреля.

В министерстве цифрового развития и связи Приморского края рассказали, что большинство государственных услуг в праздничные дни можно будет получить в электронном виде на едином и региональном порталах.

«С учетом длительных выходных гражданам нужно забрать свои документы, находящиеся на выдаче: паспорта, свидетельства о рождении, водительские удостоверения», — сообщили эксперты.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, объявляющий дни с 1 по 10 мая включительно нерабочими с сохранением заработной платы.

Сюжеты:
Приморский край
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