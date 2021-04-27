Школа «Управдом» заработает во Владивостоке уже в мае

После долгого перерыва из-за пандемии COVID-19 во Владивостоке вновь начнёт работу школа «Управдом». Первое занятие состоится уже в начале мае во Фрунзенском районе краевого центра, сообщили в управлении содержания жилого фонда администрации Владивостока.

«В последнее время через соцсети главы Владивостока и администрации города поступает много жалоб и нареканий на работу УК во Фрунзенском районе, именно поэтому первым выбран именно он. Но уроки обязательно пройдут во всех районах. График работы школы сейчас разрабатывается. Он будет опубликован в соцестях и СМИ», — рассказали специалисты ведомства. В мэрии отметили, что многочисленные поездки главы города Олега Гуменюка по придомовым территориям — жильцы часто не до конца понимают работу жилищного законодательства, из-за чего не всегда могут отстоять свои права в общении с управляющими организациями. Школа «Управдом» готовит председателей совета дома и руководителей ТСЖ, которые смогут от имени жильцов выступать профессиональными и грамотными заказчиками жилищно-коммунальных услуг. Несколько лет назад в России приняли изменения в жилищный кодекс — поправки наделяют жильцов максимальным количеством прав, однако граждане до сих пор не до конца представляют себе, что происходит в их домах. Не все жильцы знают, что такое общедомовое имущество, места общего пользования и прочее. Школа «Управдом» дает возможность стать опытнее, узнать новое непосредственно от специалистов в области ЖКХ. Стоит отметить, что школа «Управдом» во Владивостоке работает семь лет — за это время на лекциях рассматривали самые актуальные вопросы: перепланировки жилых помещений, изменения тарифов на коммунальные услуги, участия в федеральных и краевых программах по ремонту дворов, пожарной безопасности, создания ТОСов и многие другие. Уроки в школе, как и ранее, будут проходить бесплатно.

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