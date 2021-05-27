До 50 тысяч рублей: В Приморье будут штрафовать за препятствие вывозу ТКО

До 50 тысяч рублей: В Приморье будут штрафовать за препятствие вывозу ТКО
До 50 тысяч рублей: В Приморье будут штрафовать за препятствие вывозу ТКО
Сегодня, 12:02ОбществоФото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
Депутаты Законодательного Собрания Приморского края приняли проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края», направленный на решение проблем в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Документ был принят на очередном заседании краевого парламента во втором и третьем чтениях.

Этой законодательной нормой установлена административная ответственность за парковку транспортных средств возле мусорных площадок в случае, когда они препятствуют сбору и вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО).

За это правонарушение установлено наказание в виде предупреждения или штрафа:

  • для физлиц в размере от одной до трех тысяч рублей;
  • на должностных лиц — от трех тысяч до десяти тысяч рублей;
  • на юридических лиц — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

«Исключением является парковка транспорта оперативных служб для пресечения правонарушений, проведения спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ, необходимых для обеспечения безопасности граждан либо функционирования объектов жизнеобеспечения населения», — цитирует норму пресс-служба ЗС ПК.

Разработчиком законопроекта является председатель краевого парламента Александр Ролик. По его словам, с таким предложением в ЗС ПК вышел Приморский экологический оператор, который при осуществлении своей практической деятельности по вывозу мусора сталкивается с серьезными проблемами. Подъезды к мусорным площадкам часто перекрыты автомобилями, мусор накапливается, что вызывает понятное недовольство граждан.

«Как координатор партийного проекта „Чистая страна“ регулярно обсуждаю с общественностью и министерством ЖКХ вопросы, связанные с работой экологического оператора. На мой взгляд, его деятельность и работа органов местного самоуправления по обращению с ТКО постепенно приобретает системный характер, и порядок в этой сфере наводится. Хотя проблем очень много, и не только с компаниями, которые вывозят мусор, но и с отношением наших граждан к сбросу отходов. Думаю, такая мера положительно повлияет на оперативность вывоза мусора из наших дворов», — отметил Александр Ролик.

Сюжеты:
ЖКХПриморье
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