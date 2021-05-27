ФСИН рассказала, сколько получают осужденные в Приморье

По данным ФСИН, которую цитируют «Известия», средняя зарплата осужденных на принудительные работы на предприятиях выше, чем у заключенных. Например, в Новгородской области она составляет 24 тысячи рублей, в Приморском крае — 20 тысяч рублей, а в ряде случаев зарплата осужденных на принудительные работы превышает среднюю зарплату по региону.