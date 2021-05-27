ФСИН рассказала, сколько получают осужденные в Приморье

ФСИН рассказала, сколько получают осужденные в Приморье
ФСИН рассказала, сколько получают осужденные в Приморье
Сегодня, 15:42ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
В Приморье есть пример получения осужденными заработной платы в размере 94 тысяч рублей

В среднем зарплата отбывающих наказание на объектах различных организаций составляет 20-24 тысячи рублей, но в отдельных случаях может быть и выше. Об этом рассказала начальник пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний России Кристина Паньшина.

По данным ФСИН, которую цитируют «Известия», средняя зарплата осужденных на принудительные работы на предприятиях выше, чем у заключенных. Например, в Новгородской области она составляет 24 тысячи рублей, в Приморском крае — 20 тысяч рублей, а в ряде случаев зарплата осужденных на принудительные работы превышает среднюю зарплату по региону.

«Так, имеются примеры получения осужденными заработной платы в размере 224 тысяч рублей (Белгородская область), 102 тысяч рублей (Новгородская область), 94 тысяч рублей (Приморский край), 80 тысяч рублей (Волгоградская область)», — цитируют «Известия» Кристину Паньшину.

Напомним, что в 11 регионах России создано 715 мест для осужденных к принудительным работам.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
работаЗарплата
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы