Губернатор поддержал: Вместо трех высоток во Владивостоке появятся сквер и детсад

Во время обсуждения руководитель фракции КПРФ в Законодательном Собрании Приморского края Анатолий Долгачёв обратил внимание губернатора на проблемы жителей Эгершельда: более года они жалуются на нехватку мест в детских садах и общественных пространств в городе. Горожане беспокоятся, что на территории бывшего завода «Металлист» китайская компания хочет построить три новостройки, что приведёт к коллапсу на дорогах.
Депутат Долгачёв отметил, что более 2000 горожан подписали обращения на имя губернатора Приморского края с просьбой решить проблемы жителей Эгершельда. Вопрос о смене назначения данной территории с Ж4 (зона индивидуальной жилой застройки) на Р3 (зона отдыха и оздоровления) рассматривался на недавних публичных обсуждениях. Эту инициативу поддержали большинство горожан, однако конкретного решения по проблеме этой территории не было.
Олег Кожемяко сообщил, что он учёл голоса и многочисленные обращения горожан. Губернатор Приморского края заявил, что владелец территории бывшего завода «Металлист» действительно намеревался построить там три новостройки, что может усугубить ситуацию с загруженность дорог центра города.
По этой причине администрация прислушалась к мнению горожан и подготовила изменения в план ПЗЗ, который будет подписан 15 июня губернатором Приморского края.
«Мы это место предоставим для сквера и строительство детского сада», — заверил глава региона.
Инициативная группа «Мой Эгершельд», которая весь год обращала внимание горожан и администрации города и края на проблемы района, благодарит неравнодушных жителей города и лично Олега Кожемяко за поддержку. «Мы рады, что губернатор Приморского края заботится о жителях Владивостока. Благодарим Олега Кожемяко за то, что он прислушивается к мнению горожан и выступает за комплексный подход к развитию города», — заявили представители проекта «Мой Эгершельд».