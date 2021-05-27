Губернатор поддержал: Вместо трех высоток во Владивостоке появятся сквер и детсад

Губернатор поддержал: Вместо трех высоток во Владивостоке появятся сквер и детсад
Губернатор поддержал: Вместо трех высоток во Владивостоке появятся сквер и детсад
Сегодня, 10:27ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
26 мая состоялся ежегодный отчёт губернатора Приморского края Законодательному собранию. На заседании был затронут вопрос будущего заброшенной территории завода «Металлист» во Владивостоке, поскольку возможность точечной застройки вместо на ней тревожила жителей Эгершельда.

Во время обсуждения руководитель фракции КПРФ в Законодательном Собрании Приморского края Анатолий Долгачёв обратил внимание губернатора на проблемы жителей Эгершельда: более года они жалуются на нехватку мест в детских садах и общественных пространств в городе. Горожане беспокоятся, что на территории бывшего завода «Металлист» китайская компания хочет построить три новостройки, что приведёт к коллапсу на дорогах.

Депутат Долгачёв отметил, что более 2000 горожан подписали обращения на имя губернатора Приморского края с просьбой решить проблемы жителей Эгершельда. Вопрос о смене назначения данной территории с Ж4 (зона индивидуальной жилой застройки) на Р3 (зона отдыха и оздоровления) рассматривался на недавних публичных обсуждениях. Эту инициативу поддержали большинство горожан, однако конкретного решения по проблеме этой территории не было.

Фото:"Мой Эгершельд"

Олег Кожемяко сообщил, что он учёл голоса и многочисленные обращения горожан. Губернатор Приморского края заявил, что владелец территории бывшего завода «Металлист» действительно намеревался построить там три новостройки, что может усугубить ситуацию с загруженность дорог центра города.

Фото:"Мой Эгершельд"

По этой причине администрация прислушалась к мнению горожан и подготовила изменения в план ПЗЗ, который будет подписан 15 июня губернатором Приморского края.

«Мы это место предоставим для сквера и строительство детского сада», — заверил глава региона.

Проект парка
Фото:"Мой Эгершельд"

Инициативная группа «Мой Эгершельд», которая весь год обращала внимание горожан и администрации города и края на проблемы района, благодарит неравнодушных жителей города и лично Олега Кожемяко за поддержку. «Мы рады, что губернатор Приморского края заботится о жителях Владивостока. Благодарим Олега Кожемяко за то, что он прислушивается к мнению горожан и выступает за комплексный подход к развитию города», — заявили представители проекта «Мой Эгершельд».

Сюжеты:
Приморье
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