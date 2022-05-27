«Ростелеком» обеспечил видеонаблюдение при проведении ЕГЭ в Приморье

Компания «Ростелеком» подготовила систему видеонаблюдения в школах Приморья к проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В 2022 году основной период сдачи экзаменов проходит с 26 мая по 2 июля.

Провайдер оснастил видеокамерами 925 аудиторий в 72 школах Приморья. В каждой аудитории установлено по две видеокамеры. Всего для наблюдения за проведением ЕГЭ задействовано 1860 камер. Также видеонаблюдение организовано в Региональном центре обработки информации, в котором принимают, обрабатывают и проверяют экзаменационные работы. В РЦОИ установлено 10 камер. Видео из аудиторий будет транслироваться на портале https://smotriege.ru/. Доступ к нему получат только аккредитованные специалисты и общественные наблюдатели. — Государственная итоговая аттестация в 2022 году будет проводиться именно так, как до пандемии. Есть досрочный, основной и дополнительный этапы. Заявлены более 10 тысяч человек, которые будут сдавать ЕГЭ. Почти тысяча из них — выпускники прошлых лет. Кроме того, хотелось бы отметить, что на сегодняшний день сложилась удивительная история — более 200 выпускников среднего профессионального образования тоже придут сдавать ЕГЭ. Это значит, что они почувствовали в себе силы продолжать обучение уже на высшей ступени. На сегодняшний день мы имеем более 100 выпускников с ограниченными возможностями здоровья. Для них создаем особые условия для сдачи экзамена. Уверены, что у ребят все получится, все пройдет успешно, — подчеркнула глава краевого министерства образования Эльвира Шамонова. В этом году впервые камерами оборудовано Суворовское училище в Уссурийске. Оператор развернул инфраструктуру связи, установил в кабинетах видеокамеры и подключил их к Сети. — За годы работы система видеонаблюдения «Ростелекома» показала свою надёжность и стабильность. Во время всего периода сдачи ЕГЭ наши специалисты круглосуточно следят за работой программного обеспечения, обеспечивают поддержку портала и защиту его от DDoS-атак. Такая система позволяет обеспечить всем учащимся равные возможности для получения максимальных баллов, а также при возникновении спорных ситуаций решить вопросы быстро и объективно, — отметил Вице-президент, директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов. Техническую поддержку системы видеонаблюдения и портала smotriege.ru обеспечивают специалисты «Ростелекома».

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