28 населённых пунктов Приморья подключат к газоснабжению до 2023 года

Почти 200 тысяч приморцев в 28 населённых пунктах региона получат газ к 2023 году. Газоснабжение подключат к 72 тысячам домов края, сообщили в правительстве Приморского края.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что совместная с «Газпромом» по газификации уже начата. Газ проведут на территории: — Владивостокский городской округ (пригород); — Артемовский городской округ: Артем, Кролевцы, Заводской, Кневичи, Ясное; — Надеждинский район: Новый, Прохладное, Шмидтовка, Зима Южная; — городской округ Большой Камень; — Уссурийский городской округ: Уссурийск, Воздвиженка, Новоникольск, Элитное, Степное, Баневурово; — Михайловский район: Новое, Первомайское, Родниковое, Дубки; — Октябрьский район: Галенки; — городской округ Спасск-Дальний; — Спасский район: Славинка, Летно-Хвалынское, Дубовское, Красный Кут. «Газ в этих населенных пунктах подведут до границ земельного участка бесплатно, дальше по территории домовладения — за счет собственника. Однако, главам муниципалитетов совместно с региональным министерством труда и социальной политики необходимо продумать меры поддержки для слабозащищенных категорий населения», — сказал глава Приморья. По словам специалистов, газ будет подан в первую очередь в те дома и населённые пункты, которые находятся на расстоянии не менее 200 метров от газораспределительных сетей — это 2 643 дома. До 1 сентября специалисты должны сформировать список домовладений, которые желают подключиться к газовым сетям, чтобы до конца года началась работа по газификации. «Много поступает вопросов от приморцев, когда придет газ. Есть поручение Президента России обеспечить бесплатное подключение, и мы совместно с Газпромом эту большую работу начинаем», — сказал Кожемяко. В 2023 году начнётся газификация юга Приморья, но уже сейчас необходимо определить промышленные предприятия, объекты энергетики и ЖКХ, которые будут переведены на газ. Отметим, что в Приморском крае действует государственная программа «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2020–2027 годы.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter