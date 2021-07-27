28 населённых пунктов Приморья подключат к газоснабжению до 2023 года

28 населённых пунктов Приморья подключат к газоснабжению до 2023 года
28 населённых пунктов Приморья подключат к газоснабжению до 2023 года
Сегодня, 15:25ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Почти 200 тысяч приморцев в 28 населённых пунктах региона получат газ к 2023 году. Газоснабжение подключат к 72 тысячам домов края, сообщили в правительстве Приморского края.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что совместная с «Газпромом» по газификации уже начата. Газ проведут на территории:

— Владивостокский городской округ (пригород);

— Артемовский городской округ: Артем, Кролевцы, Заводской, Кневичи, Ясное;

— Надеждинский район: Новый, Прохладное, Шмидтовка, Зима Южная;

— городской округ Большой Камень;

— Уссурийский городской округ: Уссурийск, Воздвиженка, Новоникольск, Элитное, Степное, Баневурово;

— Михайловский район: Новое, Первомайское, Родниковое, Дубки;

— Октябрьский район: Галенки;

— городской округ Спасск-Дальний;

— Спасский район: Славинка, Летно-Хвалынское, Дубовское, Красный Кут.

«Газ в этих населенных пунктах подведут до границ земельного участка бесплатно, дальше по территории домовладения — за счет собственника. Однако, главам муниципалитетов совместно с региональным министерством труда и социальной политики необходимо продумать меры поддержки для слабозащищенных категорий населения», — сказал глава Приморья.

По словам специалистов, газ будет подан в первую очередь в те дома и населённые пункты, которые находятся на расстоянии не менее 200 метров от газораспределительных сетей — это 2 643 дома.

До 1 сентября специалисты должны сформировать список домовладений, которые желают подключиться к газовым сетям, чтобы до конца года началась работа по газификации.

«Много поступает вопросов от приморцев, когда придет газ. Есть поручение Президента России обеспечить бесплатное подключение, и мы совместно с Газпромом эту большую работу начинаем», — сказал Кожемяко.

В 2023 году начнётся газификация юга Приморья, но уже сейчас необходимо определить промышленные предприятия, объекты энергетики и ЖКХ, которые будут переведены на газ.

Отметим, что в Приморском крае действует государственная программа «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2020–2027 годы.

Сюжеты:
Приморский край
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ВладивостокЖКХгазификациягаз
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