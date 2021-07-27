Договорились о главном: Глава Владивостока встретился с жителями поселка Парис

Первое, о чем попросили жители поселка — это строительство детской площадки. Пока этот объект полностью отсутствует в Парисе и детям совершенно негде играть.
Как оказалось, управляющая компания ошиблась при оформлении документов для участия домов в программе «1000 дворов» в 2022 году.
«На 2022 год список домов уже сформирован, но есть возможность участвовать в программе в 2023 году, — пояснил начальник управления содержания жилищного фонда мэрии Григорий Пейхвассер, который тоже присутствовал на встрече. — Для этого желательно собрать 80-90% подписей от общего количества жителей и обязательно приложить бланк для голосования к тому списку документов, который подается в наш адрес».
Интересовало жителей и состояние подъездов домов: ранее здесь привели в порядок крыши, отремонтировали дорогу к поселку. Однако состояние мест общего пользования оставляет желать лучшего.
«Ремонт подъездов у вас запланирован на следующий год, — пояснил Константин Шестаков. — В феврале–марте объявим электронный аукцион на поиск подрядной организации, после этого начнутся работы».
Очень волновал людей и вопрос доступности здравоохранения. Дело в том, что работавший здесь медик недавно уволился и кабинет общей практики остался без специалиста. На встрече присутствовал и главврач поликлиники № 1 Сергей Аириней, который рассказал, что новый участковый терапевт начнет здесь работу с 15 августа.
Следующая проблема — это работа общественного транспорта. Жители поселка очень просили продлить автобус 63 маршрута, который ранее ходил в поселок. Принято решение, что ориентировочно в период с 15 августа по 1 сентября эта схема вновь вернется, а также будет откорректировано расписание маршрута № 22.
«Еще очень просим наладить наконец в поселке систему электроснабжения, устали сидеть без света», — обратились местные жители к и. о. мэра.
Присутствующий на встрече представитель ОАО «Оборонэнерго» подтвердил, что проблема существует, но пообещал, что в зиму поселок войдет без отключений. Для этого до конца лета здесь проведут необходимые ремонтные работы. Что касается уличного освещения, то в администрации города его монтаж планируют на следующий год.
Юрий РОГОВ