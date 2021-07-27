Договорились о главном: Глава Владивостока встретился с жителями поселка Парис

«На 2022 год список домов уже сформирован, но есть возможность участвовать в программе в 2023 году, — пояснил начальник управления содержания жилищного фонда мэрии Григорий Пейхвассер, который тоже присутствовал на встрече. — Для этого желательно собрать 80-90% подписей от общего количества жителей и обязательно приложить бланк для голосования к тому списку документов, который подается в наш адрес».