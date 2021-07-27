«Лесное» ведомство Приморья цифровизируется

«Лесное» ведомство Приморья цифровизируется
«Лесное» ведомство Приморья цифровизируется
Сегодня, 19:02ОбществоФото: Александр Дедов / Восток-Медиа
Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья попало в список лидеров цифровизации в отрасли. Электронный документооборот, на текущем этапе уже позволил значительно ускорить принятие решений.

С первого июля подать декларацию и отчет по использованию лесов в Приморском крае можно только в электронном формате. Для этого нужно воспользоваться региональным порталом госуслуг. Новый формат проходил тестирование в министерстве около полугода. Чтобы избежать возможных накладок, за это время для сотрудников задействованных в документообороте было проведено обучение.

В настоящее время, тестирование проходит система автоматической проверки тех самых деклараций и отчетов об использовании лесов, которые теперь принимаются исключительно в цифровом виде через интернет-портал. Система проверяет полученные данные на соответствие требованиям лесного законодательства. В случае обнаружения какого либо нарушения — сигнализирует о проблеме ответственному лицу.

По словам главы информационно-аналитического отдела ведомства Евгения Чувасова, в дальнейшем проверка станет доступна и рядовым пользователям. Это позволит им сразу видеть ошибки в подаваемых документах и данных, отраженных в них. Благодаря этому сильно уменьшится затрачиваемое на проверку лесных деклараций время. Финальным этапом должен стать полный отказ от посредничества человека при оказании этих услуг.

Напомним, в регионе реализуется государственная программа Приморского края «Информационное общество» на 2020-2027 годы.

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