«Не хочешь подзаработать»: Подробности работы приморских закладчиков

Журналист издания получил от анонимных телеграмм-аккаунтов несколько предложений о работе. Эти «боты» были достаточно быстро заблокированы, но стоящие за ними люди успели поведать немало интересных подробностей о приморском наркотрафике.

Вечерний променад «Я могу предложить тебе семьдесят тысяч в неделю. Так как финансовая ситуация тебя поджимает, ты согласишься», — пишет Екатерина Х. На аватаре блондинка в офисной рубашке, фото, впрочем, наверняка подставное, как и фамилия с именем. Рекрутер наркомагазина ведет себя как настоящий менеджер, работает с возражениями и не скупится на саморекламу. «Нет причин бояться полиции», «мы работает на рынке уже четыре года», «большие деньги с минимальным риском» и чуть ли не официальное трудоустройство. В конце-концов менеджер уже потерял терпение и заявил, что работа закладчиком практически безопасна, если соблюдать несколько важных правил, о которых потом «потенциальному закладчику» должен рассказать куратор. С аргументом сотрудников наркомагазина о том, что закладчика не поймают, если он следит за своей безопасностью, может поспорить «Доклад о наркоситуации в Приморском крае за 2020 год», опубликованный краевым управлением МВД. Согласно этому документу, за год полицейские раскрыли 32 336 преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Это около 20% всех совершенных в регионе правонарушений. Что ж, очевидно, что действительно не ловят, а 32 тысячи раскрытых преступлений это так, случайность, которую ветром надуло. Буквально в конце мая сотрудники полиции задержали одного такого деятеля, который купился на рассказы о безопасности. Инспекторы ДПС остановили Toyota Prius в районе улицы Спиридонова для проверки документов водителя и обнаружили у него на заднем сидении мешок «закладок». Всего было изъято сто пятьдесят свертков, теперь водитель-закладчик имеет все шансы «заехать» в тюрьму на срок, близкий к двадцати годам. Быт закладчика до тюрьмы Российский «маркетплейс наркотиков», название которого мы по понятным причинам написать не можем, располагается в теневом интернете, куда нельзя войти без специального браузера. Оплата на этом ресурсе принимается только криптовалютами, рубли здесь не в ходу. Объявления о работе закладчиками висят на каждом сайте, этих «работников» всегда не хватает. На специализированных форумах этого же сайта сказано, что «срок жизни» одного закладчика — от месяца до трех. Полгода закладчик не попадает в поле зрения полиции только в том случае, если он действительно печется о своей безопасности. Но даже самый острожный однажды специально или случайно попадается в руки полицейских и отправляется за решетку. Именно поэтому наркосообщество набирает сотрудников со стороны. Специальные люди заводят тысячи ботов в группы социальных сетей и «бомбят» простых интернет-пользователей объявлениями о работе, в надежде, что хоть один согласится на работу. Если «жертва» откликается на предложение, то ее контакт передается куратору — человеку, с которым в дальнейшем будет работать закладчик. Чтобы устроиться, нужно прислать фотографию паспорта с пропиской, по которой сотрудника потом можно будет обнаружить, если он вдруг «исчезнет с радаров», прихватив товар. Работа «курьера» дальше строится по одному и тому же принципу — он входит в эту систему и получает «клад» — пакет с оптовым количеством наркотиков, его задача — «расфасовать товар» и «расставить его по прилавкам». Закладчик начинает разбрасывать сверки с наркотиками по приморским дворам и клумбам, а также закапывать их в парках и крепить на магниты к заборам. Каждое место фотографируется и отсылается куратору. Потом его ловит полиция и в цепочку на пустое место входит следующий. Уйти нельзя остаться Перестать работать просто так нельзя, скан паспорта закладчика позволит руководителю «вертеть» своим работником как угодно, запугивая его правоохранительными органами. Тот, кто все же выходит из этой системы и перестает торговать наркотиками или же вообще скрывается с «весом» — то есть уходит, не разбросав товар, потом находится специально обученными спортсменами, которые заставляют человека извиняться на камеру, а после ломают ему пальцы и избивают до полусмерти. Могут быть и более печальные последствия — ладони одного «курьера» прибили гвоздями к дереву. Стоит такая услуга «наказания» около двадцати тысяч рублей и продается в тех же магазинах, где и наркотики. Опрошенные изданием люди, знакомые с «нюансами» работы наркорынков, на условиях анонимности согласились поделиться некоторыми подробностями этого бизнеса. Во-первых, закладчики из всей цепи связанных с наркотраффиком людей чаще всего попадаются сотрудникам полиции и достаточно быстро меняют домашний диван на лагерную шконку. При этом никакой помощи этим людям со стороны «работодателя» не оказывается. Закладчик — расходный материал. После того, как он попадает в полицию, его вычеркивают из схемы и ставят на его место других жадных до денег людей. При этом закладчик даже не может рассчитывать на сделку со следствием, потому что он не обладает вообще никакой информацией — устроился на «работу» через интернет, получал координаты «клада», где лежат наркотики в анонимных чатах, адреса с уже расфасованными закладками скидывал туда же. У закладчика есть возможность «карьерного роста» — если по каким-то причинам полиция его не поймала, то он может получить повышение до оптового закладчика, который разносит «мастер-клады» — не маленькие пакетики, а большие сумки с оптовым товаром. Заработок больше, но и ответственность выше. Такие закладчики в случае поимки могут оправиться за решетку на рекордные сроки, есть немалый шанс сесть в тюрьму студентом, а выйти из нее уже пенсионером. Чемоданы денег Обороты наркорынка в России составляют миллиарды рублей. На какие суммы могут рассчитывать люди, которые соглашаются на эту «курьерскую службу»? Рекрутер наркомагазина говорит, что одна закладка стоит 400-500 рублей, их нужно делать не менее двадцати. Получается примерно восемь тысяч рублей за день. Неплохая сумма, на которую польстился приморец, приговоренный чуть более года назад к восьми годам колонии строгого режима. История этого молодого человека, ныне отбывающего наказание стандартна для наркокурьера — сам употреблял наркотики, а когда деньги закончились, «подрядился» разбрасывать по городу вещества для других наркоманов. В день, когда его задержали сотрудники полиции, он раскладывал 12 свертков. Оплата за каждую «закладку» составляла 350 рублей. Получается, по полгода тюрьмы строгого режима за каждый сверток. Курьеры всегда получают незавидные сроки, потому что с собой у них большое количество запрещенных веществ, вдобавок они совершают преступление группой лиц с использованием сети интернет. Все это является «пудовой гирей» отягчающих обстоятельств, которая может привести вчерашнего школьника, связавшегося с дурной компанией, на лагерные нары, где он проведет всю свою юность. Примерно это же ждет жителей Артема, в машине которых несколько недель назад сотрудники полиции обнаружили полсотни свертков с наркотиками. Одному из них недавно исполнился 31 год, другому — 27 лет. Александр Орел

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