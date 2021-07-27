Парк и детский сад развернутся на Эгершельде, на месте, где хотели построить два небоскреба

На территории бывшего завода «Металлист» в микрорайоне Эгершельд, вместо двух высоток, которые хотели построить китайские инвесторы, будет возведен современный детский сад и парк. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте правительства Приморья

Фото: Инициативная группа "Мой Эгершельд" Как заявляют общественники, в решение о строительстве парковой зоны и детского сада на территории бывшего завода «Металлист» поставлена точка. На днях Минстрой Приморского края выложил на официальном сайте правительства региона документ, в котором указана смена назначения земли с Ж4 на Р3. Это значит, что категория земель была изменена и вместо зоны жилой застройки на этой территории находится зона рекреации и отдыха. Смена произошла 12 июля. Фото: Инициативная группа "Мой Эгершельд" Примечательно, что такие кардинальные изменения стали возможны благодаря активной общественности, которым не безразлична судьба микрорайона. Целый год инициативные горожане с проектом «Мой Эгершельд» обращали внимание общественности и администрации на проблемы района. Более десяти лет участок в центре столицы Дальнего Востока оставался заброшенным, жители не имели к нему доступа. Теперь на этой территории появится современный парк с прогулочными зонами, памятником Арсеньева, часовней, детскими площадками, а также новый детский сад, которого так не хватало жителям Эгершельда. Фото: Инициативная группа "Мой Эгершельд" Инициативная группа благодарна неравнодушным жителям Владивостока, а также администрации в лице Олега Кожемяко за поддержку. Фото: Инициативная группа "Мой Эгершельд" «Мы рады, что горожане принимают активное участие в решении проблем города. Мы очень благодарны губернатору Приморского края за пристальное внимание к мнению горожан. Наконец-то представители власти прислушались к мнению жителей и теперь на Эгершельде появятся долгожданные парк и детский сад» — отметила представитель инициативной группы «Мой Эгершельд».

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