Приморский «Социальный десант» отправится в Краснодар на всероссийский форум

Специалисты отмечают, что единственным делегатом от Приморья стал начальник отдела организации работы с молодежью МКУ «Молодежный ресурсный центр» Антон Шумейко — на полях форума он поделится опытом работы в области профилактики асоциального поведения в молодежной среде во Владивостоке и Приморье. Сам форум продлится до 30 июля.