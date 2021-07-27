Приморский «Социальный десант» отправится в Краснодар на всероссийский форум

Специалисты отмечают, что единственным делегатом от Приморья стал начальник отдела организации работы с молодежью МКУ «Молодежный ресурсный центр» Антон Шумейко — на полях форума он поделится опытом работы в области профилактики асоциального поведения в молодежной среде во Владивостоке и Приморье. Сам форум продлится до 30 июля.
Участники мероприятия смогут посетить пленарные дискуссии, образовательные курсы и проектные сессии, где делегаты обсудят социально-негативные явления в подростковой и молодежной среде, найдут пути их решения, разберут основы профилактической работы и получат советы от ведущих экспертов России.
«Подобные образовательные форумы позволяют нам совершенствовать свои знания в области профилактики деструктивных явлений, обмениваться накопленным опытом, узнавать, какие методики в работе с молодежью применяют в других регионах страны», — рассказал Антон Шумейко.
Стоит отметить, что участие представителя Владивостока в «Социальном десанте» стало возможным благодаря поддержке департамента по делам молодежи Приморского края.
Всероссийский форум проводится в рамках реализации приоритетных направлений государственной политики в области профилактики асоциального поведения в молодежной среде, профилактики суицида, профилактике оборота и потребления наркотических и психоактивных веществ, идеологии терроризма, экстремизма, распространения ВИЧ-инфекции в России.
Напомним, что в Приморье действует государственная программа «Безопасный край» на 2020–2027 годы, в рамках которой в регионе проводятся профилактические мероприятия.