Приморский «Социальный десант» отправится в Краснодар на всероссийский форум

Приморский «Социальный десант» отправится в Краснодар на всероссийский форум
Приморский «Социальный десант» отправится в Краснодар на всероссийский форум
Сегодня, 18:42ОбществоФото: vlc.ru
Сотрудник молодёжного ресурсного центра представит Приморский край на всероссийском научно-образовательном форуме по профилактике социально-негативных явлений среди молодёжи «Социальный десант». Форум проходит в Краснодаре, сообщили в мэрии Владивостока.
Антон Шумейко
Фото:vlc.ru

Специалисты отмечают, что единственным делегатом от Приморья стал начальник отдела организации работы с молодежью МКУ «Молодежный ресурсный центр» Антон Шумейко — на полях форума он поделится опытом работы в области профилактики асоциального поведения в молодежной среде во Владивостоке и Приморье. Сам форум продлится до 30 июля.

Участники мероприятия смогут посетить пленарные дискуссии, образовательные курсы и проектные сессии, где делегаты обсудят социально-негативные явления в подростковой и молодежной среде, найдут пути их решения, разберут основы профилактической работы и получат советы от ведущих экспертов России.

«Подобные образовательные форумы позволяют нам совершенствовать свои знания в области профилактики деструктивных явлений, обмениваться накопленным опытом, узнавать, какие методики в работе с молодежью применяют в других регионах страны», — рассказал Антон Шумейко.

Стоит отметить, что участие представителя Владивостока в «Социальном десанте» стало возможным благодаря поддержке департамента по делам молодежи Приморского края.

Всероссийский форум проводится в рамках реализации приоритетных направлений государственной политики в области профилактики асоциального поведения в молодежной среде, профилактики суицида, профилактике оборота и потребления наркотических и психоактивных веществ, идеологии терроризма, экстремизма, распространения ВИЧ-инфекции в России.

Напомним, что в Приморье действует государственная программа «Безопасный край» на 2020–2027 годы, в рамках которой в регионе проводятся профилактические мероприятия.

Сюжеты:
Приморский край
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