В Приморье семьи с тремя детьми получили около 950 миллионов рублей

Более девяти тысяч детей в Приморье ежемесячно получают по 15,4 тысяч рублей — такая мера поддержки предоставляется семьям с тремя детьми и среднедушевой доход которых меньше 37 тысяч рублей.

В 2021 году почти 950 миллионов рублей уже направили на выплаты на третьего ребёнка в Приморье, где почти 27 миллионов — средства регионального бюджета, а остальные — федерального. В краевом министерстве труда сообщили, что если обратиться за выплатой в течение шести месяцев с момента рождения третьего ребёнка, то она будет рассчитана со дня рождения малыша. Если позже — выплата будет назначена с момента подачи заявления. «Гарантированная финансовая поддержка государства может стимулировать родителей на рождение ребенка. В 2021 году только на это вид пособия запланировано более 1,5 миллиарда рублей», — рассказала министр труда и социальной политики Приморья Светлана Красицкая. Подать заявление на ежемесячную денежную выплату по рождению третьего (последующего) ребенка можно в МФЦ, а также с помощью портала Госуслуги или Социального портала Приморского края. Также отметим, что выплата на третьего ребёнка введена «майским» Указом Президента РФ в 2012 году и начала действовать в 2013 году. Размер выплаты приравнивается к прожиточному минимуму на ребенка в регионе. Получать ежемесячное пособие семьи могут до трехлетнего возраста ребенка, но один раз в год ее необходимо переоформлять. Напомним, что в Приморье действует программа «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы, в рамках которой и производятся региональные выплаты.

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