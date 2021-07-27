В Приморье семьи с тремя детьми получили около 950 миллионов рублей

В 2021 году почти 950 миллионов рублей уже направили на выплаты на третьего ребёнка в Приморье, где почти 27 миллионов — средства регионального бюджета, а остальные — федерального.
В краевом министерстве труда сообщили, что если обратиться за выплатой в течение шести месяцев с момента рождения третьего ребёнка, то она будет рассчитана со дня рождения малыша. Если позже — выплата будет назначена с момента подачи заявления.
«Гарантированная финансовая поддержка государства может стимулировать родителей на рождение ребенка. В 2021 году только на это вид пособия запланировано более 1,5 миллиарда рублей», — рассказала министр труда и социальной политики Приморья Светлана Красицкая.
Подать заявление на ежемесячную денежную выплату по рождению третьего (последующего) ребенка можно в МФЦ, а также с помощью портала Госуслуги или Социального портала Приморского края.
Также отметим, что выплата на третьего ребёнка введена «майским» Указом Президента РФ в 2012 году и начала действовать в 2013 году. Размер выплаты приравнивается к прожиточному минимуму на ребенка в регионе. Получать ежемесячное пособие семьи могут до трехлетнего возраста ребенка, но один раз в год ее необходимо переоформлять.
Напомним, что в Приморье действует программа «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы, в рамках которой и производятся региональные выплаты.