О проявлениях коррупции вы можете сообщить в любое время по телефонам 02 и 102 с мобильного

Подробнее о том, какие формы коррупции существуют и какая ответственность предусмотрена за получение и дачу взятки — смотрите подробнее в инфографике «Золотого Рога»: Фото: ИК "Золотой Рог"

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