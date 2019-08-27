Доллары и евро опять дорожают

Ранее Минэкономразвития незначительно повысило прогноз среднегодового курса доллара в 2019 году до 65,4 руб./$ с 65,1 руб., на 2020 год - до 65,7 с 64,9 руб. Прогноз по курсу доллара на 2021 год повышен до 66,1 руб. с 65,4 руб., на 2022 год - до 66,5 с 66,2 руб., на 2023 год, наоборот, понижен до 66,9 руб. с 67,0 руб., на 2024 год - до 67,4 руб. с 68,6 руб.