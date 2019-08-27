Дожди во Владивостоке прекратятся только к 31 августа

Представитель Примгидромет на совещании сообщил, что за минувшие сутки во Владивостоке выпало около 58 мм осадков. Такое количество является критически опасным метеорологическим явлением. По прогнозам синоптиков, сильные дожди пройдут в городе и завтра, 28 августа. Они принесут до 55 мм осадков. В августе во Владивостоке выпало почти две месячных нормы осадков. Как отметили синоптики, такое бывает раз в три года. Ожидается, что осадки прекратятся во Владивостоке только к 31 августа.