Показатели младенческой смертности в Приморье сегодня одни из самых низких в регионе Главный врач «Приморского краевого перинатального центра» Татьяна КУРЛЕЕВА рассказала об особенностях работы перинатального центра, предупредила об опасности домашних родов и поделилась планами на будущее. - Перинатальный центр отличается от родильного дома прежде всего более широким функционалом. В части родовспоможения – это роды высокого акушерского риска, то есть роды у женщин с высоким риском возникновения, например, кровотечений, инфекционных осложнений, преждевременные роды и многие другие клинические ситуации, когда имеется непосредственная угроза здоровью и жизни матери и ребенка. Перинатальный центр - это полный цикл оказания медицинской помощи женщинам и детям, начиная с восстановления репродуктивной функции будущей матери и заканчивая выхаживанием и реабилитацией детей с перинатальной или врожденной патологией. Для осуществления этих задач перинатальный центр имеет все необходимое оборудование, мощную лабораторную базу, а главное, высококвалифицированный медицинский персонал. Помимо этого, перинатальный центр призван оказывать дистанционные виды консультативной помощи, методическую помощь всем другим учреждениям родовспоможения края. - Расскажите о новых медицинских технологиях, которые применяют в перинатальном центре. - Сегодня мы используем все современные методики лечения реанимационных новорожденных детей, что позволяет успешно выхаживать детей с экстремально низкой массой тела: от 500 до 1000 грамм. Это методики раннего применения спонтанного дыхания под постоянным положительным давлением с вариабельным потоком, ИВЛ с учетом современных концепций респираторной терапии, многое другое. Используем в работе эффективные методики бережного родоразрешения недоношенных новорожденных, применяем органосохраняющие операции в борьбе с акушерскими кровотечениями. Помимо общеклинических методов лабораторной диагностики внедрили и развиваем молекулярно-генетическую диагностику (ПЦР), бактериологические исследования, жидкостную цитологию, которая позволит нам на самых ранних этапах выявлять онкопаталогию у женщин. Ранняя диагностика онкопаталогий является одним из ведущих направлений госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы. В отделении гинекологии проводим лапароскопические операции в рамках предгравидарной подготовки. Для реабилитации детей с перинатальной патологией используем сенсорную комнату, все виды массажа и ванны «Сатурн». Это позволяет проводить комплексную коррекцию имеющихся нарушений, восстанавливать мелкую моторику, кожно-кинетическую чувствительность, развивать слуховые, зрительные, обонятельные, вкусовые ощущения. Недоношенным новорожденных делаем лазерную коррекция ретинопатий. Психологи и невропатологи работают параллельно с детьми и родителями в части обучения последних методам ухода и развития. - Как решается кадровый вопрос? - Кадры решают все – это советская аксиома актуальна и сегодня для любого медицинского учреждения. Я не могу похвастаться, что мы укомплектованы медицинским персоналом на 100 %. Для устранения кадрового дефицита тесно сотрудничаем с ТГМУ, с другими регионами России и ближним зарубежьем. Большую роль в решении кадрового вопроса играют меры, принятые губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Два наших молодых специалиста уже получили единовременную выплату в полмиллиона рублей, другие получают ежемесячное пособие по 10 тысяч рублей. Для привлечения молодых специалистов открыли общежитие. Помимо этого, стараемся привлечь молодых специалистов интересной работой, доверяем им ответственные блоки работы. Внедрили систему наставничества, когда опытный сотрудник курирует работу начинающего специалиста, помогает ему более быстро освоить секреты профессии. Самореализация для молодежи имеет очень большое значение. Мы привлекаем специалистов также программой социальных гарантий и льгот, например, субсидированием оплаты летних оздоровительных лагерей для детей, предоставлением путевок санаторно-курортного лечения. Проводим активную работу в социальных сетях и на ярмарках вакансий. Недавно были на ярмарке вакансий для людей с ограниченными возможностями, на наше приглашение откликнулись три специалиста. Я постоянно нахожусь в тесном контакте с молодыми специалистами, вникаю в их проблемы. Мы понимаем, что будущее профессии - за молодыми, поэтому обучаем их и доверяем ответственные участки работы. Сейчас отправляем молодого специалиста в Южную Корею на учебу. Всячески стараемся поддерживать активность и инициативу молодых специалистов, свойственную их возрасту. - У вас есть экскурсия для молодых родителей. Почему это мероприятие так важно? - Работая в перинатальном центре, четко понимаешь, что у людей есть дефицит достоверной информации о родах, о принципах грудного вскармливания, ухода за новорожденным. Достоверную практическую информацию не всегда возможно почерпнуть из литературы или интернета. Поэтому мы проводим информационное просвещение на сайте учреждения, распространяем памятки по различным медицинским темам: личная гигиена после родов, грудное вскармливание, партнерские роды, методы обезболивания и самообезболивания в родах и др. Мы ввели в практику на постоянной основе экскурсии для будущих родителей по перинатальному центру. Это позволяет будущей маме детально познакомиться с центром, персоналом и впоследствии при госпитализации на роды психологически воспринимать перинатальный центр не как «больницу», а как место появления на свет новой жизни - комфортное и доброжелательное. - Сейчас идет мода на натуральность. В социальных сетях пропагандируют роды дома, роды в воде. Как относятся к этому врачи? - Женщины должны понимать, что в случае домашних родов они подвергают неоправданному риску не только свою жизнь, но и жизнь своего ребенка. Многие думают, что именно у них роды пройдут безукоризненно. К сожалению, в процессе родов иногда возникают непредвиденные и жизнеопасные осложнения, на которые нужно реагировать быстро и профессионально. Цена вопроса – здоровье и жизнь двух пациентов, и значение имеет каждая минута. Время на то, чтобы доехать в медицинское учреждение, может не хватить. К нам нередко привозят в тяжелейшем состоянии тех, у кого домашние роды прошли с осложнениями, которых можно было бы избежать в случае грамотного ведения родов в стационаре. Мы понимаем, что «домашняя», доброжелательная, спокойная, атмосфера, конечно, очень важна в таком процессе, как роды. Стараемся создать такую атмосферу в наших родильных залах. Женщинам, которые боятся медицинского персонала, рекомендуем такую услугу, как роды с доулой. Доула - это акушерка, обученная технике бесстрессового психологического сопровождения родов. Роды в воде возможны, но также должны проходить в специализированном медицинском учреждении, которое оказывают такую услугу. - Болезни во время беременности - очень важная тема. Как не повредить малышу лечением? - Беременные болеют теми же заболеваниями, что и небеременные женщины, плюс еще могут присоединиться специфические осложнения беременности. В случае возникновения проблем со здоровьем у беременной женщины, даже при банальной простуде, всегда следует обращаться к специалисту. Вариант самолечения во время беременности опасен. Кроме того, существуют препараты, противопоказанные во время беременности. Минимизировать осложнения беременности помогает предгравидарная подготовка перед зачатием. Предгравидарная подготовка предполагает обследование супругов на инфекционные заболевания, которые могут обостряться во время беременности и осложнять ее течение. Если беременность уже наступила, мы рекомендуем прийти к нам в дневной стационар интенсивного обследования и пройти бесплатное обследование, получить рекомендации от специалистов по тактике ведения беременности. - Благодаря работе перинатального центра, в Приморье снизилась младенческая смертность. Как вы этого добились? - Младенческая смертность снизилась более чем в 2 раза с момента введения в эксплуатацию перинатального центра и имеет тенденцию к дальнейшему снижению, в. т.ч. за счет внедрения в центре современных перинатальных технологий по тактике родоразрешения и выхаживания новорожденных. Свою роль в снижении младенческой смертности сыграло внедрение информационной системы «Мониторинг беременных Приморского края», которая призвана выявлять факторы акушерского и перинатального риска у беременной женщины с момента постановки на диспансерный учет, рационально распределять потоки беременных на госпитализацию в стационар соответствующего уровня в зависимости от степени риска. Применение современных технологий выхаживания недоношенных детей в центре играет большую роль для их будущего здоровья и профилактики инвалидизации: высокочастотная вентиляция, применение инкубаторов, методы раннего ухода, открытая реанимация. Обучение персонала имеет колоссальное значение. Мы проводим обучающие семинары для врачей с ведущими клиниками Москвы и Санкт-Петербурга, отправляем наших докторов учиться за рубеж. Большое значение в снижении перинатальных потерь имеет стратегия антенатальной охраны плода. Она включает принципы грамотного ведения беременности, тщательного контроля за состоянием плода, выбора оптимального способа и времени родоразрешения. ВОПРОС РЕБРОМ - Какие планы на будущее у перинатального центра? - Планируем предоставлять услуги ЭКО на базе перинатального центра женщинам с нарушением репродуктивной функции. В планах - открытие медико-генетической консультации, развитие иммунологической лаборатории, дальнейшее развитие телемедицинских технологий. Перспективным считаем и развитие фетальной хирургии на базе перинатального центра, что позволит проводить операции по внутриутробному заменному переливанию крови при Rh-конфликтной беременности, лазерную коагуляцию анастомозирующих сосудов плаценты у близнецов при синдроме фето-фетальной трансфузии и др. операции. Сегодня такие пациенты отправляются на лечение по ВМП в центральные клиники России. Все это потребует, конечно, дополнительных финансовых вложений и работы по непрерывному совершенствованию качества оказываемых медицинских услуг. Политическая воля для этого имеется, значит, все это - достижимо. На фото: Татьяна Курлеева: Cтараемся привлечь молодых специалистов интересной работой, доверяем им ответственные блоки работы. Фото автора Мария ПУШКАРЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

