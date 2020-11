По зависимым причинам

Врачи-наркологи, психотерапевты и психологи помогают приморцам в борьбе с зависимостями

Врачи-наркологи, психотерапевты и психологи помогают приморцам в борьбе с зависимостями Государственные учреждения здравоохранения в городах Приморья плотно занимаются реабилитацией наркологических больных. Специалисты постоянно ищут новые психотерапевтические методы работы с наркозависимыми. Им важно, чтобы пациенты могли закрепиться в жизни. В рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы в государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Краевой наркологический диспансер» с филиалами в городах Артеме и Находке программы лечения, реабилитации финансируются краевой администрацией и бесплатны для пациентов. Заведующая отделением медицинской реабилитации Краевого наркологического диспансера врач психиатр-нарколог высшей категории, психотерапевт Юлия СИДОРОВА рассказала газете «Золотой Рог» о том, как важно признать созависимость, почему необходимо вдумчиво подходить к вопросу выбора реабилитационного центра и как важно избавиться от стигматизации наркозависимости. - Юлия Валентиновна, расскажите о важности психологической работы с зависимыми людьми, пожалуйста. - Люди, которые имеют любые зависимости, используют объекты зависимости (алкоголь, запрещенные препараты, еду в больших количествах, эмоционально-зависимые отношения) для того, чтобы таким путем удовлетворять свои потребности. Через объект зависимости потребности можно удовлетворить быстро. Представим ситуацию: есть мужчина, у которого сложности в отношениях с близкими людьми. Он испытывает постоянную тревогу и страх. При употреблении алкоголя тревога исчезает очень быстро, человек испытывает облегчение. Однако настоящая причина никуда не ушла, а зависимость начинает формироваться. Когда человек приобретает химическую зависимость, то он перестает воспринимать реальное положение вещей. Уже не он управляет жизнью, а вещество, вокруг приема которого все сосредотачивается. Формируется синдром «отмены» после приема алкоголя или запрещенных препаратов, разрушаются связи с друзьями и близкими. Эти факторы приводят к нарушению закона и одиночеству. Чувства одиночества, вины и стыда - это основные эмоции, которые испытывают зависимые. Химическое вещество помогает с этими чувствами справляться на какое-то время. Получается замкнутый круг. - Что такое созависимость? - Созависимый - это близкий химически зависимого, у которого развились нездоровые способы преодоления жизненных трудностей как реакция на злоупотребление алкоголем или другими химическими веществами со стороны другого человека. Употребление не может протекать изолированно, возникают своеобразные черты поведения, которые могут сформироваться только в такой, критической, ситуации. Смысл в том, что эта система сформирована так, что созависимый и зависимый в любом случае удовлетворяют какие-то потребности друг друга. Эти отношения влекут за собой унылое настроение и ощущение, что обоим нехорошо. Братья, сестры, дети зависимых включены в этот круг созависимости. Дети алкоголиков могут не пить никогда в жизни, но перенести паттерны поведения алкоголиков в свою семью. - Почему близким наркозависимых требуется помощь? - Им непросто жить с химически зависимыми. В таких семьях часто наблюдается нарушение границ из-за того, что зависимый манипулирует близкими, а они - им. Получается бесконечный треугольник Карпмана. Когда сын просит у матери деньги на наркотики, отец защищает мать, как спасатель, она же выступает в роли жертвы. В следующий раз мать начинает скандал с сыном, уверяя его, что он должен измениться. Этот путь изматывает, но ни к чему не приводит. Единственный путь - выход из треугольника. Для того чтобы это сделать, необходимы знания и определенные навыки. Один из признаков созависимости - внешний фокус внимания. Люди считают, что у них все в порядке, а вот сын/друг/муж в беде и надо ему помочь, спасти. Жить так нелегко. Обращение близких в такие службы, как наша, - это еще и возможность разобраться в своих трудностях при помощи профессионалов - психотерапевтов и психологов. Здесь близкие зависимых получают квалифицированную помощь, сочувствие, а не осуждение и стыжение. - Чего не стоит делать близким наркозависимого человека? - Не оставаться в одиночестве. Сместить фокус внимания с внешнего на внутренний. Для этого у нас существует круглогодичный проект – еженедельные лекции для таких людей. Там рассказывают и о том, как устроены созависимые состояния, как с ними работать и таким образом сместить фокус внимания на себя. Сначала им очень трудно, они хотят получить немедленную помощь. Тут есть прямая связь с зависимыми, которые считают, что раз им сняли ломку, то они сами справятся и больше не будут употреблять. Смысл лечения не в спасении от дискомфорта, а в том, чтобы научить человека жить без наркотического вещества, выбирать трезвость осознанно. Изменения начнут происходить постепенно. Важный шаг при этом – признать свою созависимость. Это тоже нелегко. На занятиях мы учим выстраивать и отстаивать свои границы. Это помогает и в других сферах жизни. На наших занятиях специалисты отвечают на вопросы и предлагают практические упражнения. Там объясняют, как справляться со своими обидами и страхами, как справиться с чувством вины, что делать, если зависимый начинает вас шантажировать, и как не поддаваться на манипуляции. - Какие психологические причины могут толкать людей к употреблению наркотиков? - Сложно говорить только о психологических причинах. Существует такая вещь, как наследственность. Ребенок жил в семье наркозависимых, наблюдал все это и принял неосознанно решение не употреблять ничего. Однако он привык к жестокому обращению, игнорированию потребностей, равнодушию. Потом он встречается с алкоголем, испытывает облегчение от употребления, если до этого его беспокоила тревога и другие сложные эмоции. Он может продолжить употреблять алкоголь или наркотики как средство для расслабления. К зависимости может привести и одиночество, и любые другие негативные эмоции. В какой-то момент человек начинает использовать алкоголь или наркотические вещества как доминантный способ избавления от своих проблем. Второй фактор – чисто физический. Формирование зависимости происходит постепенно, растет количество употребляемых веществ, организм «тренируется» перерабатывать алкоголь и наркотики, и вместе с этим формируются остальные признаки зависимости - утрачивается контроль, изменяется форма опьянения, увеличивается количество нетрезвых дней. Употребляющий может заблуждаться, считая, что если он пьет много спиртного, или употребляет большие дозы наркотиков, то он физически сильный. Особенно такие заблуждения характерны для формирования алкогольной зависимости - должно пройти большое количество времени, чтобы она сформировалась. При употреблении наркотиков зачастую достаточно нескольких раз. Человек просто оказывается в неподходящей компании, пробует и все. Почему он не отказался? Неумение выстраивать личные границы и говорить нет, незнание последствий, незнание особенностей наркомании – у нее очень высокая скорость формирования. - Существуют ли сейчас интересные разработки в области психологической помощи наркозависимым? - Наша программа, которая существует здесь с 2012 года, заняла второе место в России среди реабилитационных программ по лечению зависимости. Основной ее подход – гуманистический. Его суть в том, чтобы выработать у человека осознанное желание не употреблять психоактивные вещества и достигнуть понимания, что зависимость есть. К нам часто поступают люди, которых направили сюда родственники. Они утверждают, что зависимости у них нет, а мы не спорим. Основа лечения – метод мотивационного интервью, когда специалист в мягкой форме работает на противоречиях между представлениями пациента о себе и реальным положением вещей. Структура программы построена на том, чтобы человек, находясь среди товарищей по несчастью, при помощи специалистов отделения – врачей-наркологов, психологов, консультантов по химической зависимости, специалистов по социальной работе, постепенно пришел к признанию зависимости. Открытость других пациентов придает ему уверенности и помогает не бояться осуждения. У нас нет назидания, наказаний, только уважительное человеческое отношение. Мы обучаем зависимых работе с гневом и сложными эмоциями. Групповая терапия - максимально эффективный метод для лечения. Первый шаг – осознание своих чувств, второй – осознание потребностей, связанных с чувствами, третий – возможность удовлетворять свои потребности не при помощи спиртного или психоактивных веществ, а другими способами. - В обществе существует масса убеждений на тему наркозависимости. «Наркоманов бывших не бывает», «их надо судить, а не лечить». Что с такими убеждениями делать и не вредят ли они зависимым? - С одной стороны, утверждение про «бывших не бывает» - верное. Если человек приобрел зависимость, она остается с ним до конца его жизни: при повторном употреблении зависимость вернется, иногда даже в более тяжелой форме. Наркомания - это болезнь, требующая лечения. В настоящее время она стигматизирована в нашем обществе. Для этого есть причины – зависимые ведут себя в употреблении порой ужасно, причиняя вред не только своему здоровью, но и отношениям со своими близкими. Они совершают противоправные действия, им сложно заботиться о себе, о своих родных, о своих детях. У тех, кто жил вместе с зависимым, много сложных переживаний – злость, досада, ненависть, стыд и другие. В таком случае, конечно, трудно понимать, что человек болен и ведет себя так из-за сформировавшейся зависимости. Важно знать, что такому человеку нужна профессиональная помощь. Близкому, который пережил ад совместной жизни с зависимым, эта помощь также необходима. - В чем главная сложность работы с наркозависимыми? - В том, что специалисту приходится много «контейнировать». Пациент рассказывает про себя сложные моменты, которые довольно трудно воспринять. Самое важное, слушая истории пациентов, сохранить собственную чувствительность, профессионально не выгореть, суметь остаться человечным и восприимчивым специалистом. Иногда мы говорим, что наши специалисты работают душой – и это правда. Умение специалиста откликнуться своими переживаниями – это очень сложный профессиональный навык, который формируется долго. Он требует много вложений: необходимо учиться, повышать квалификацию. В программе реабилитации мы занимаем не родительскую роль, мы – партнеры для наших пациентов. Такой подход помогает формировать ответственность и навыки зрелого поведения у тех, кто находится на лечении. ВОПРОС РЕБРОМ - У нас существуют различные реабилитационные центры, где методы лечения, мягко говоря, экспериментальные. Могут ли в таких местах сделать человеку еще хуже? - Мне сложно говорить про другие центры. Пациенты рассказывали мне про заведения, где у них вырабатывали посттравматическое стрессовое расстройство методами насилия, потому что они не смирялись. Их приковывали наручниками к кроватям без матрасов, за непослушание били, обливали водой. Таким образом пытались сломить их волю. Все, чего добились в таких центрах, – в пациентах появилась злость и укрепилось желание употреблять запрещенные вещества, только теперь назло мучителям. Чаще всего организаторы таких центров - бывшие наркозависимые, которые сами пережили подобное «лечение» и решили так «помогать» другим. В таких центрах нет психиатров-наркологов, нет психологов с дипломом. У тех, кто пережил подобное насилие, резко снижается приверженность к дальнейшей реабилитации, есть недоверие, что где-то человеку с зависимостью смогут оказать квалифицированную помощь. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сайт Краевого наркологического диспансера Телефон: 2-45-13-14 Адрес: улица Гоголя, 35 Занятия для созависимых проходят в 11 утра каждую субботу, кроме праздничных дней. На фото: Зав. отделением медицинской реабилитации Краевого наркодиспансера Юлия Сидорова: Люди, которые имеют любые зависимости, используют объекты зависимости - алкоголь, наркотики, еду… - для того, чтобы таким путем удовлетворять свои потребности. А через объект зависимости потребности можно удовлетворить быстро… Фото автора Мария ПУШКАРЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter