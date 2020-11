Путин отчитал правительство за всё увеличивающуюся в стране бедность

Сотни миллиардов рублей, выделенные на нацпроекты, похоже, дальше Москвы не уходят

Сотни миллиардов рублей, выделенные на нацпроекты, не доходят до граждан Глава Минэкономики Максим Орешкин представил обновленный прогноз социально-экономического развития страны на 2019–2024 годы. Из доклада следует, что в 2019 году реальные располагаемые доходы населения вырастут на 0,1%, в предыдущем докладе речь шла о росте в 1%. Министерство также представило прогнозы по следующим показателям: реальные доходы — в 2020 году рост составит 1,5%, с 2021 по 2024 год — с 2,2% до 2,4%; инфляция — к концу 2019 года составит 3,8% (вместо 4,3%), в 2020 году — 3,0% (вместо 3,8%), в 2021–2024 годах — 4%; курс рубля к доллару — в 2019 году $1 будет стоить 65,4 руб. (вместо 65,1 руб.), в период с 2021 по 2024 год стоимость увеличится до 67,4 руб. (прежний прогноз равнялся 68,6 руб./$); ВВП — в 2019 году рост составит 1,3%, в 2020 году — 1,7% (вместо 2%), с 2021 по 2024 год — до 3,3%; безработица — в 2019 году 4,6% (вместо 4,7%), к 2024 году упадет до 4,3%. До этого аналитики Высшей школы экономики заявили, что новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет Россию через год-полтора. Институт экономики роста имени Столыпина прогнозирует, что техническая рецессия в России может начаться уже в текущем году. В июле рейтинговое агентство АКРА понизило прогнозы роста ВВП России на 2019–2023 годы. Впервые он предполагает в базовом варианте экономический рост в 2019 году ниже 1% ВВП и рецессию в 2020-м на 0,5% ВВП при наихудшем сценарии. Основание — ожидание краткой эндогенной рецессии в США в 2020 году и снижения темпов роста мировой экономики уже в текущем году. Тем временем на совещании правительства, которое провел лично президент, он сообщил, что динамику роста российской экономики нельзя назвать удовлетворительной. По словам президента, обеспокоенность вызывает и слишком медленное увеличение реальных доходов населения. Глава государства потребовал от правительства и ЦБ обеспечить более динамичное и устойчивое развитие экономики. Главный ресурс для ее роста лежит не в монетарных сферах, а в организационных и налоговых вопросах, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. Главный ресурс для роста российской экономики лежит не в монетарных сферах, а в организационных и налоговых вопросах, считает главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий Антон Быков. По его словам, с одной стороны, правительству и региональным властям необходимо дать «ярко-зеленый свет» любым стартапам, освободив предпринимателей от налоговой нагрузки на первых порах, а с другой — обеспечить эффективную реализацию национальных проектов. — Важно понять, что без сильного частного сектора экономика не сможет выдавать хорошие темпы только за счет нацпроектов и «вертикали госкапитализма», — отметил эксперт. Чтобы ситуация улучшалась и менялась в позитивном русле, нужно увеличивать темпы инвестиций в реальную экономику, уверен и директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов. — Пока не будет расти реальный сектор и развиваться предпринимательство, экономика так и будет болтаться в диапозоне 1–1,5% ВВП, — уточнил он. Самым быстрым способом стимулирования роста экономики остается увеличение расходов на развитие высокотехнологичных отраслей за счет средств, накопленных в Фонде национального благосостояния и собранных на реализацию нацпроектов, считает доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Никита Моисеев. — Можно также снизить налоговую нагрузку это тоже будет хороший стимул для быстрого роста экономики, — сказал он «Известиям». — А в долгосрочной перспективе, конечно, экономике нужны будут структурные преобразования. Несмотря на то что инфляция приближается к целевому ориентиру около 4,5%, а динамика ВВП в первом полугодии 2019 года демонстрирует положительные показатели, это не сказывается на общем росте доходов населения, отметил в беседе с «Известиями» генеральный директор «Иволга Капитал» Андрей Хохрин. Он привел последние данные Счетной палаты, по которым при росте заработной платы на 1,8% и пенсий на 0,8% реальные располагаемые денежные доходы россиян снизились на 1,3%. — Чтобы улучшить материальное положение граждан, необходимы стимулирующие выплаты для поддержки самых социально незащищенных слоев населения, — пояснил он «Известиям». — В частности, компенсации за возросшие платежи по ЖКУ и меры поддержки многодетным и малообеспеченным гражданам. Несмотря на то что «майские указы» главы государства были направлены именно на рост реальных доходов россиян, бизнес и госкомпании с тех пор в целом не увеличили спрос на рабочую силу, констатировал эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский. — Низкая производительность труда, на которую ссылаются многие главы российских предприятий и некоторые экономисты, обосновывая низкие зарплаты, на самом деле ничего общего с долей затрат на оплату труда не имеет, — отметил в разговоре с «Известиями» эксперт. — Возможно, повышение зарплат было бы целесообразнее проводить не в виде фиксированных «дотаций», а в виде их варьируемой, стимулирующей части. Именно такой подход, уверен он, более интересен с точки зрения искомого оживления производства и инновационной деятельности в России. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

