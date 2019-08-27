Путин отчитал правительство за всё увеличивающуюся в стране бедность

Тем временем на совещании правительства, которое провел лично президент, он сообщил, что динамику роста российской экономики нельзя назвать удовлетворительной. По словам президента, обеспокоенность вызывает и слишком медленное увеличение реальных доходов населения. Глава государства потребовал от правительства и ЦБ обеспечить более динамичное и устойчивое развитие экономики. Главный ресурс для ее роста лежит не в монетарных сферах, а в организационных и налоговых вопросах, уверены опрошенные «Известиями» эксперты.