Рыбалка семьи Дарькина оказалась неудачной

"Находкинская база активного морского рыболовства" недосчиталась прибыли

«Находкинская база активного морского рыболовства» недосчиталась прибыли Контролируемое супругой бывшего приморского губернатора ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР) в I полугодии 2019 года получило 888 млн рублей чистой прибыли, что на 19,7% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. При этом компании удалось нарастить выручку на 32,7% - до 7,055 млрд рублей. На ухудшение финансовых показателей сыграл рост себестоимости более чем в 1,6 раза, до 5,225 млрд рублей. Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: «Находкинская база активного морского рыболовства» - интегрированное предприятие, в состав которого входит несколько дочерних компаний и обособленных структурных подразделений. Основу добывающего флота компании составляют 8 БАТМ (большой автономный морозильный траулер) проекта 1288 типа «Пулковский меридиан». Владельцем 86,6% уставного капитала ПАО «НБАМР» является зарегистрированное в Москве АО «Дальинвестгрупп». По данным ЕГРЮЛ, 75% акций «Дальинвестгрупп» принадлежит супруге Сергея ДАРЬКИНА Ларисе БЕЛОБРОВОЙ. Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

