Рыбалка семьи Дарькина оказалась неудачной

Рыбалка семьи Дарькина оказалась неудачной

27 августа 2019, 17:33
Общество
"Находкинская база активного морского рыболовства" недосчиталась прибыли

«Находкинская база активного морского рыболовства» недосчиталась прибыли

Контролируемое супругой бывшего приморского губернатора ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР) в I полугодии 2019 года получило 888 млн рублей чистой прибыли, что на 19,7% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

При этом компании удалось нарастить выручку на 32,7% - до 7,055 млрд рублей.

На ухудшение финансовых показателей сыграл рост себестоимости более чем в 1,6 раза, до 5,225 млрд рублей.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: «Находкинская база активного морского рыболовства» - интегрированное предприятие, в состав которого входит несколько дочерних компаний и обособленных структурных подразделений. Основу добывающего флота компании составляют 8 БАТМ (большой автономный морозильный траулер) проекта 1288 типа «Пулковский меридиан». Владельцем 86,6% уставного капитала ПАО «НБАМР» является зарегистрированное в Москве АО «Дальинвестгрупп». По данным ЕГРЮЛ, 75% акций «Дальинвестгрупп» принадлежит супруге Сергея ДАРЬКИНА Ларисе БЕЛОБРОВОЙ.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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