Рыбалка семьи Дарькина оказалась неудачной

Контролируемое супругой бывшего приморского губернатора ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР) в I полугодии 2019 года получило 888 млн рублей чистой прибыли, что на 19,7% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.